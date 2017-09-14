"Мы ещё не начинали" як кажуть росіяни
А ти це розповсюджуешь
Але Київ, Дніпро та Харьків кажуть про інше
Андрійко, ти звідки пишешь ?
Львів ? Рязань ? )
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:55
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:08
То де "за 24 години Трампа" ?
Десь вони загубились .. під червоною доріжкою в Анкоріджі
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:24
Скажите честно, вам нечем больше заняться, кроме как придумывать обвинения?
Я просто уточнил ваше сообщение. Ошиблись, бывает. Но вместо того, чтобы поблагодарить за уточнение или просто промолчать, вы придумываете "принизити наших союзників".
Тем более, что "союзников" у нас нет, есть "партнёры".
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:49
Так ви ще й брехунець і приписувач собі того чого не має...
В чому я помилився?
В тому що кредит виданий під умову що ми його повернемо ПІСЛЯ того як з заморожених коштів Росія розрахується з нами ?
І чим така трактовка Євросоюзу відрізняється від моєї
ЄС видав 90млрд під заморожені педераційні кошти?
Ви знавець фінансової юриспуденції ЄС ?
чи вирішили що маєте право трактувати будь що виключно на користь педрації.
Так от
Ви трактуйте як хочете
а педерація вже як мінімум 90 млрд оплатить нам і ми з цих 90 млрд повернемо кредит ЄС
або педерація нам не поверне, тодіє ЄС не отримає 90 млрд..
Хотів би я побачити того хто вкрав у ЄС 90 млрд і хоче потім з цим ЄС бути партнером..
Так що педерація нехай проковтне ... і готується що у випадку продовження війни ще на 2-3 роки - нам і той залишок віддадуть з тих 200 млрд заморожених.
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:58
Интересный вы человек!
Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное.
Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных.
А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:06
Верно.
Но не точно. Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.
Не верно.
Кредит выдан под выпущенные облигации и не имеет никакого отношения к замороженным росс. средствам.
Это всё не настолько принципиально и я бы даже не начинал разговор, если бы не ваши придуманные обвинения.
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Серьозно ?
маєте доступ до договору і зуб дасьте що праві?
А я читав іншу трактовку
Ми повернемо безвідсотковий кредит ПІСЛЯ того як нам поверне по репарації Педерація..
Так от
після того як поверне...
для мене достатнє формулювання щоб привязати заморожені гроші педерації до отриманого кредиту...
Тобто ті хто нам цей кредит надавали розуміють що робили і під чиї гроші вони видавали.
на відміну від радянського пенсіонера з Харкова....
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:26
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:41
я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_____продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так
Таким чином чітко видно хто платить ПДВ
Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання
Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка
в тому числі ПДВ....
Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?
Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?
А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?
То виходить
якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність
чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?
чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?
Не будете
А хто буде відповідати - я
То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?
Ви платите ЗА ТОВАР
А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.
Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..
А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:44
Справедливости ради, в 1942 ЯО, действительно, не было.
