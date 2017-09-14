RSS
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 19:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.

Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".


"Мы ещё не начинали" як кажуть росіяни
А ти це розповсюджуешь

Але Київ, Дніпро та Харьків кажуть про інше

Андрійко, ти звідки пишешь ?
Львів ? Рязань ? )
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 20:08

То де "за 24 години Трампа" ?

Десь вони загубились .. під червоною доріжкою в Анкоріджі
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 20:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Сказали а- кажіть і б.....
Єврооблігації випущені під умови погашення після війни після того як педерація розрахується з Україною.
ПС
От ви знову шукаєте зачіпки як принизити наших союзників і показати що педерація ще побомбардує Ваш Харків..

Скажіть чесно
Ви мазохіст? , при чому такий проросійський мазохіст..
вам добре коли знаходите щось погане для України і погано коли приходить розуміння що педерація наближається до краху на повному ходу...

Скажите честно, вам нечем больше заняться, кроме как придумывать обвинения?
Я просто уточнил ваше сообщение. Ошиблись, бывает. Но вместо того, чтобы поблагодарить за уточнение или просто промолчать, вы придумываете "принизити наших союзників".
Тем более, что "союзников" у нас нет, есть "партнёры".
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 20:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Сказали а- кажіть і б.....
Єврооблігації випущені під умови погашення після війни після того як педерація розрахується з Україною.
ПС
От ви знову шукаєте зачіпки як принизити наших союзників і показати що педерація ще побомбардує Ваш Харків..

Скажіть чесно
Ви мазохіст? , при чому такий проросійський мазохіст..
вам добре коли знаходите щось погане для України і погано коли приходить розуміння що педерація наближається до краху на повному ходу...

Скажите честно, вам нечем больше заняться, кроме как придумывать обвинения?
Я просто уточнил ваше сообщение. Ошиблись, бывает. Но вместо того, чтобы поблагодарить за уточнение или просто промолчать, вы придумываете "принизити наших союзників".
Тем более, что "союзников" у нас нет, есть "партнёры".
Так ви ще й брехунець і приписувач собі того чого не має...
В чому я помилився?
В тому що кредит виданий під умову що ми його повернемо ПІСЛЯ того як з заморожених коштів Росія розрахується з нами ?

І чим така трактовка Євросоюзу відрізняється від моєї
ЄС видав 90млрд під заморожені педераційні кошти?

Ви знавець фінансової юриспуденції ЄС ?
чи вирішили що маєте право трактувати будь що виключно на користь педрації.

Так от
Ви трактуйте як хочете
а педерація вже як мінімум 90 млрд оплатить нам і ми з цих 90 млрд повернемо кредит ЄС
або педерація нам не поверне, тодіє ЄС не отримає 90 млрд..
Хотів би я побачити того хто вкрав у ЄС 90 млрд і хоче потім з цим ЄС бути партнером..
Так що педерація нехай проковтне ... і готується що у випадку продовження війни ще на 2-3 роки - нам і той залишок віддадуть з тих 200 млрд заморожених.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 20:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.

Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".
Интересный вы человек!
Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное.
Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных.
А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:06

  budivelnik написав:..... кредит виданий під умову що ми його повернемо ПІСЛЯ того як з заморожених коштів Росія розрахується з нами ?
Верно.
Но не точно. Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.

ЄС видав 90млрд під заморожені педераційні кошти?
Не верно.
Кредит выдан под выпущенные облигации и не имеет никакого отношения к замороженным росс. средствам.

Это всё не настолько принципиально и я бы даже не начинал разговор, если бы не ваши придуманные обвинения.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.
Серьозно ?
маєте доступ до договору і зуб дасьте що праві?
А я читав іншу трактовку
Ми повернемо безвідсотковий кредит ПІСЛЯ того як нам поверне по репарації Педерація..

Так от
після того як поверне...
для мене достатнє формулювання щоб привязати заморожені гроші педерації до отриманого кредиту...
Тобто ті хто нам цей кредит надавали розуміють що робили і під чиї гроші вони видавали.
на відміну від радянського пенсіонера з Харкова....

ШІ
Україна повертатиме кредит ЄС на 90 млрд євро лише після того, як отримає репарації від Росії, оскільки це безвідсоткова позика під гарантії бюджету ЄС, а відсотки покриває сам Євросоюз, забезпечуючи фінансову стабільність до 2027 року, поки тривають переговори про використання заморожених активів РФ
.
Основні умови та механізми повернення:

Умова повернення: Повернення коштів прив'язане до виплати репарацій Росією. Україна поверне кредит, якщо отримає кошти від агресора.
Безвідсотковість: Відсотки за користування цими грошима сплачує Європейський Союз, а не Україна.
Джерело фінансування: ЄС позичає ці кошти на фінансових ринках під гарантії свого бюджету, а не безпосередньо з заморожених російських активів, хоча право використовувати активи залишається на столі переговорів.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:26

  budivelnik написав:....

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:41

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:....

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_____продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Таким чином чітко видно хто платить ПДВ
Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання
Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка
в тому числі ПДВ....
Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?
Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?
А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?
То виходить
якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність
чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?
чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?
Не будете
А хто буде відповідати - я
То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?
Ви платите ЗА ТОВАР
А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.
Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..
А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:44

  killer_of_liars написав:
  pesikot написав:..............
В 1942 році ядерка ?
Альтернативна історія
як Венс побував в Москві

pesikot, тобі потрібно підтягнути основи історії.
хоча б з ШІ порадитись - якщо зовсім туго зі знаннями.
Після нападу на Перл-Гарбор у грудні 1941 року, США офіційно вступили в Другу світову війну, що запустило широкомасштабну мобілізацію.
Призовна система включала молодих чоловіків для формування величезних армій, що брали участь у бойових діях у Європі та Тихоокеанському регіоні.


Хіросіма - це теж не тільки алкогольний коктейль.

Справедливости ради, в 1942 ЯО, действительно, не было.
