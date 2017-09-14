Vadim_ написав:не подобається коли брешуть, не бомжам у ларька, им то же не надо они то же люди, и на финфоруме заливают пургу
я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили" [i]Щоб раз і назавжди закрити це питання Давайте створимо просту табличку ........
Спорить на эту тему не буду. Только одно замечание - замените в этой табличке покупателя на владельца депозита, продавца на банк, а ПДВ на НДФЛ, уплачиваемый с депозита. Получится, что НДФЛ платит не владелец депозита, а банк.
- Трамп пригласил руководителей крупнейших мировых компаний на прием в Давосе в среду. - Президент США выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме. - Министр финансов Бессент предостерегает Европу от ответных мер. - По сообщениям источников, в Давосе состоится встреча советников по национальной безопасности. - Вице-премьер Китая выступит со специальной речью и встретится с руководителями компаний. ДАВОС, Швейцария, 19 января (Reuters) - Ожидается, что Дональд Трамп встретится с мировыми лидерами бизнеса в Давосе в среду, сообщили источники, знакомые с ситуацией, поскольку присутствие президента США имеет большое значение для ежегодной встречи мировой элиты в Швейцарии. Как сообщили источники Reuters в понедельник, на прием после выступления Трампа на ежегодном заседании Всемирного экономического форума были приглашены руководители предприятий, в том числе генеральные директора компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга. Повестка дня оставалась неясной. Один генеральный директор просто отметил в своем календаре «прием в честь президента Дональда Дж. Трампа», в то время как другой сказал, что, по его мнению, приглашения получили руководители глобальных компаний, а не только американские. ..... ...... Трампа также сопровождают несколько высокопоставленных американских чиновников, в том числе министр финансов Скотт Бессент. Тем временем Китай в Давосе представлен вице-премьером Хэ Лифэном, который во вторник должен выступить со специальной речью. Он также проведет прием с участием генеральных директоров и основателей глобальных компаний, сообщил источник Reuters. ...... Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев также посетит Давос и проведет встречи с членами американской делегации, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с планами визита, на условиях анонимности. ....... Бессент заявил, что европейские правительства не должны принимать ответные меры против любых мер, предпринятых США в рамках их спора. «Я думаю, это было бы крайне неразумно», — заявил Бессент журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос о ответных торговых мерах, и добавил, что Европе не следует сомневаться в намерениях Трампа в отношении Гренландии. «Я был в поездке, поэтому не поддерживал связь (с европейскими чиновниками), но я разговаривал с президентом Трампом, и, очевидно, есть много потенциальных партнеров, и я думаю, что всем следует поверить президенту на слово», — сказал Бессент
МОСКВА, 19 января (Reuters) - Россия с ликованием наблюдает за тем, как стремление президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию усугубляет разногласия с Европой, несмотря на то, что его действия могут иметь серьезные последствия для безопасности Москвы, которая стремится к собственному присутствию в Арктике. В Кремле заявили, что Трамп войдет в историю, если возьмет под контроль Гренландию, автономную территорию Дании. Специальный посланник президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев приветствовал «распад трансатлантического союза». Бывший президент Дмитрий Медведев пошутил о том, что Европа становится беднее. ........... Дмитриев, участвующий в переговорах с США по поводу войны на Украине, высмеял европейских лидеров в сообщениях в социальных сетях. «Крах трансатлантического союза. Наконец-то — что-то, что действительно стоит обсудить в Давосе», — сказал Дмитриев, который на этой неделе должен встретиться с посланниками США по Украине во время Всемирного экономического форума в швейцарском курортном городе. Дмитриев заявил в X, что «Путин понимает логику США в отношении Гренландии», сославшись на речь, в которой Путин сказал, что планы США в отношении Гренландии имеют глубокие исторические корни.