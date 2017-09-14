|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:37
andrijk777 написав:
..................
Я не "не понимаю", я з цим не згідний.
Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого!
Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні.
А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні).
У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати.
Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
Узковато мыслите, товарищ!
В принципе, я уже ответил примерно о том же Letusrock
.
Немного добавлю.
Да, из-за ЯО на Покровск 3 МВ очень вряд ли начнётся.
А смысл? 20 кт на Покровск и от него ничего не останется. Только сначала нужно отвести оттуда свои войска, а потом нельзя будет его занимать - это надолго мёртвая зона. Угроза следующего удара по Киеву - это эвакуация, 20 кт по Киеву - что слону дробинка, а 100 мт это уже совсем другой разговор.
Тут уже "Искандером" не обойдёшься, а запускать стратегическую ракету... А кто заранее скажет, летит она на Киев или на какой-нибудь Берлин-Париж? Тут уже большой риск неадекватной (а, может, и адекватной, тут как посмотреть) реакции "потенциального противника".
Ну и после любого
применения ТЯО любой мощности, даже самой малой, против неядерной державы это конец всем договорам о "нераспространении". После этого все страны, которые смогут (и даже те, которые не очень могут) наплюют на все договоры и сделают всё, чтобы получить ЯО в кратчайшие сроки. И не помогут уже никакие санкции.
Вряд ли Путин будет рад такой ситуации.
Это так, поверхностно и вкратце.
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:11
Це все технічні моменти.
Можна 100-500 кт запустити.
Можна на Краматорськ. - тут варіантів море.
Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні.
Але буде і результат - перемога над Україною.
Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію.Не робить - тому що не хоче!
Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:23
ЛАД написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле
), но всё равно приятно.
гончаренко пітух на прикормі фсб
Як це впливає на евакуація синочка німецького бігунця? 😅
Твій синочок припиняє ним бути після розводу? 😅
