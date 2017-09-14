RSS
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:46

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters

Абсолютно погоджуюся

т.е. базу Штатам таки придется в Гренландии строить?
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При применении ТЯЗ, возможно, так и будет.
Всеобщая война не начнётся.
Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас.
Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.

И не думаю, что при всём своём маразме Путин решится на это.
И по чисто военным соображениям - единичное применение ТЯО особо ничего не даст. Можете посмотреть радиус действия при взрыве 1 кт и 10 кт, например здесь - https://gelios.ua/ru/taktychna-yaderna- ... oblyvosti/ или здесь - https://homester.com.ua/ru/taktychna-ya ... -naslidky/. А массированное применение ТЯО уже не сильно отличается от использования стратегического. И по последствиям, и по возможной ответной реакции.
Щось здається що реакція то буде, але не по москві, а по расіянам на окупованих теріторіях :( (скоріше де нікого немає) Рішуяча відповідь була -була, по расіянам - по расіянам. Якої вам реакції ще не вистачає. Далі самі договоряйтесья з расіянами...здавайтеся
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:56

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:незнаю как культурно выразиться , ну не хорошо- сегодня голубой а через год белый а ещё через год розовый.
и не в окопе,такой себе инстаграмный "патриот"
він в верховній раді куди його завів шоколадний, той теж такий самий був, і при кучмі, і сдпуо при медведчуку, і в партії регіонів і в любих друзях при ющу і при янику в міністрах. Він не зразу став за армовір як і піаніст . Так шо ви не праві всі вони сьогодні голубі а завтра розові. Є моменти коли вони за нас тоді підтримуєм. А коли проти нас то жодної підтримки не має бути.

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:11

  Vadim_ написав:

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
яка альтернатива?
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:21

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
яка альтернатива?

будь нормальною людиною завжди
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:22

  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters


Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...
2
2
