Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:46

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters

Абсолютно погоджуюся

т.е. базу Штатам таки придется в Гренландии строить?
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При применении ТЯЗ, возможно, так и будет.
Всеобщая война не начнётся.
Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас.
Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.

И не думаю, что при всём своём маразме Путин решится на это.
И по чисто военным соображениям - единичное применение ТЯО особо ничего не даст. Можете посмотреть радиус действия при взрыве 1 кт и 10 кт, например здесь - https://gelios.ua/ru/taktychna-yaderna- ... oblyvosti/ или здесь - https://homester.com.ua/ru/taktychna-ya ... -naslidky/. А массированное применение ТЯО уже не сильно отличается от использования стратегического. И по последствиям, и по возможной ответной реакции.
Щось здається що реакція то буде, але не по москві, а по расіянам на окупованих теріторіях :( (скоріше де нікого немає) Рішуяча відповідь була -була, по расіянам - по расіянам. Якої вам реакції ще не вистачає. Далі самі договоряйтесья з расіянами...здавайтеся
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:56

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:незнаю как культурно выразиться , ну не хорошо- сегодня голубой а через год белый а ещё через год розовый.
и не в окопе,такой себе инстаграмный "патриот"
він в верховній раді куди його завів шоколадний, той теж такий самий був, і при кучмі, і сдпуо при медведчуку, і в партії регіонів і в любих друзях при ющу і при янику в міністрах. Він не зразу став за армовір як і піаніст . Так шо ви не праві всі вони сьогодні голубі а завтра розові. Є моменти коли вони за нас тоді підтримуєм. А коли проти нас то жодної підтримки не має бути.

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
  Vadim_ написав:

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
яка альтернатива?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 16:21

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:

обычная проституция, вчера тебе сегодня ему
яка альтернатива?

будь нормальною людиною завжди
  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters


Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...
  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters


Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...


"...six sources familiar with U.S..."
Ого, скільки потужних джерел.

при цьому:
"In an X post on Saturday, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard said intelligence officers have briefed lawmakers that "Russia seeks to avoid a larger war with Europe" and that its troops' performance in Ukraine shows it currently lacks the capacity to overrun "all of Ukraine, let alone Europe."

"Посилиться і знову нападе"... та ще й на Європу - не допустимо, ми ж щит, ми ж "залізний дикобраз"...

А у нас є шанси хоча б на піррову перемогу з цією злодійською профнепридатною владою чи нам відведена глобалістами задача з останніх сил стримувати і послаблювали рфію ціною наших територій та життів українців, а там якось воно буде, лиш би ЄС був в безпеці?
  Schmit написав:
  pesikot написав:---=== ===----
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії[/b], повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters
---=== ===---

Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...


"...six sources familiar with U.S..."
Ого, скільки потужних джерел.

при цьому:
"In an X post on Saturday, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard said intelligence officers have briefed lawmakers that "Russia seeks to avoid a larger war with Europe" and that its troops' performance in Ukraine shows it currently lacks the capacity to overrun "all of Ukraine, let alone Europe."

"Посилиться і знову нападе"... та ще й на Європу - не допустимо, ми ж щит, ми ж "залізний дикобраз"...

А у нас є шанси хоча б на піррову перемогу з цією злодійською профнепридатною владою чи нам відведена глобалістами задача з останніх сил стримувати і послаблювали рфію ціною наших територій та життів українців, а там якось воно буде, лиш би ЄС був в безпеці?

Tulsi Gabbard така ж тупа, як і Трамп.
Це, по-перше

По-друге, як там з "гарними умовами" від Трампа, коли Путін не збирається зупинятись ?

По-трете, за кого ти голосував в 2019 році ? Чогось мовчиш
  pesikot написав:
Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...

Зара, коли виносять енергосистему ми вже говорим з позиції сили? Покращили переговорні позиції? Чи поки ще не достатньо?
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...

Зара, коли виносять енергосистему ми вже говорим з позиції сили? Покращили переговорні позиції? Чи поки ще не достатньо?


Один человек,"чье имя нельзя называть" сказал в видосике, что если киевляне не выедут- это будет большой репутационный плюс Украине и кацапы поймут,что все было даремно.
Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает.
Они приближают этим нашу перемогу!
А вот прикольное мнение еще-
Зображення
