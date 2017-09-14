Зокрема, ворог прагне знищити визначені Кремлем енергетичні об’єкти України. При цьому, за його словами, зимові російські атаки відрізняються великою кількістю балістичних ракет. Цей вид озброєнні, додав військовий, ворог застосовує на півдні, сході України, а також по Києву.
"Сьогодні ми бачили 18 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Дані ще будуть уточнюватися, там "Іскандер-М", й С-300… 14 з 18 ракет було перехоплено, завдяки системам, які сьогодні охороняють Україну, зокрема й столицю. Це надзвичайно високий показник збиття балістики. Але, на жаль, 4 ракети прилетіли в певні об’єкти, є ушкодження… Власне ракета "Циркон", яка летіла на вінницький об’єкт критичної інфраструктури – її не вдалося перехопити", - констатував Ігнат.
Найскладніша ситуація зі світлом після чергової ракетно-дронової атаки РФ по українській енергетиці залишається у Києві, Київщині, Полтавщині, а також прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, повідомило "Укренерго".
"Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша", - зазначається у повідомленні.
У компанії пояснили, що через наслідки чергової атаки на енергетику у багатьох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення світла та зауважили, що обмеження в окремих регіонах є доволі жорсткими.
pesikot написав:Може поясниш ... я уважно послухаю )
не бачу причини вірити рейтерс. Щось європа не спішить почати війну проти росії щоб захистити прибалтів від неминучої війни... переговори про мир потужний має вести з рф а не з європою чи трампом. Стамбульські угоди треба було підписувати а не вестись на провокації джонсонюка. Багато брити нам допомогли з того часу?
Ти принципиво робиш вигляд, що не зрозумів питання ? Дурника вмикнув ?
Я можу повторити
Тому, які можуть бути "гарні умови" від Трампа чи "гарні умови" в 2022 році, коли московити хочуть захопити Україну ?