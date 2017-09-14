budivelnik написав:

Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.Слідкуйте за руками.1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....А тепер марлєзонський балет...Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікоюЯкщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...Тому ще раз1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання2 Купівля - це НЕ створення, і тому під час неї - в покупця НЕ виникає зобовязань по сплаті податків.( за виключенням випадків коли покупець САМОСТІЙНО сплачує наприклад внесок в ПФ при купівлі авто чи квартири, або мито при переміщенні через кордон)