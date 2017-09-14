RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:35

Високо сіжу, далєко гляжу))

  _hunter написав:
  fler написав:
  Water написав:А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.

Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.

А уж как МакДак "пристосовуються" :) - если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...

Хантер, вам з Німеччини видніше)))
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:55

Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:02

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.

А уж как МакДак "пристосовуються" :) - если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...

Хантер, вам з Німеччини видніше)))

Виднее - оставшимся друзьям и родственникам :(
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

