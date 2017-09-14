RSS
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:02

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.

А уж как МакДак "пристосовуються" :) - если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...

Хантер, вам з Німеччини видніше)))

Виднее - оставшимся друзьям и родственникам :(
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:11

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.

Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.

Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:22

  Letusrock написав:взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.

Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.

А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:22

  Schmit написав:


В мене стають все сильнішими сумнів що хоч колись зможу повернутися в Київ
Якщо так, то українська діаспора буде найчисельнішою, але і найкриміналізованою
Я не впевнений що зможу втриматись вставити шило в пузо Мосійчуку(хоча останні роки він каже майже правильні речі) чи Березі та йому подібним
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:26

  fler написав:
  Letusrock написав:взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.

Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.

А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.

Я це до дописів форумних переможників, які ще в 2025-му писали "всі повернуться", "в ЄС життя нема, всьо плохо", "дома в темряві чекати на свій бусік/ракету краще"
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:26

  fler написав:
  Letusrock написав:взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.

Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.

А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.

Потужность тут к тому, что в остальных странах ситуация +- такая же.

Странно: я помню как еще месяц-два тому назад - вам ровно это же и говорили - "дети/хаты/новая работа" - в ответ зачитывалось "а вообще не важно - всеравно вернутся!“ 🤔
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:28

  fox767676 написав:
  Schmit написав:


В мене стають все сильнішими сумнів що хоч колись зможу повернутися в Київ
Якщо так, то українська діаспора буде найчисельнішою, але і найкриміналізованою
Я не впевнений що зможу втриматись вставити шило в пузо Мосійчуку(хоча останні роки він каже майже правильні речі) чи Березі та йому подібним

Не на тих свій гнів спрямовуєте.
Проте це особливість більшості українців, тому так і живемо.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 січ, 2026 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:30

ещё одна путинская подстилка

Уиткофф очередной раз сделал два не стыкующихся между собой заявления:

▪️объявил о большом прогрессе в переговорах по Украине;
▪️следом добавил, что вопрос территорий все еще не решен.
---
❗️путін хоче укласти мирну угоду з Україною, 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%, – Віткофф
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Не на тих свій гнів спрямовуєте.
Проте це особливість більшості українців, тому так і живемо.


якщо ви з богообраних і маєте змогу дотягнутся до халаміндичей я не буду мати нічого проти
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:33

просто оновити дані (ніт)

Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...
