Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:02
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.
А уж как МакДак "пристосовуються"
- если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...
Хантер, вам з Німеччини видніше)))
Виднее - оставшимся друзьям и родственникам
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:11
fler написав: Water написав: fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз
, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.
Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.
Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:22
Letusrock написав:
взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.
Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.
А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:22
Schmit написав:
В мене стають все сильнішими сумнів що хоч колись зможу повернутися в Київ
Якщо так, то українська діаспора буде найчисельнішою, але і найкриміналізованою
Я не впевнений що зможу втриматись вставити шило в пузо Мосійчуку(хоча останні роки він каже майже правильні речі) чи Березі та йому подібним
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:26
fler написав: Letusrock написав:
взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.
Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.
А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я це до дописів форумних переможників, які ще в 2025-му писали "всі повернуться", "в ЄС життя нема, всьо плохо", "дома в темряві чекати на свій бусік/ракету краще"
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:26
fler написав: Letusrock написав:
взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.
Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.
А до чого тут потужність? Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Потужность тут к тому, что в остальных странах ситуация +- такая же.
Странно: я помню как еще месяц-два тому назад - вам ровно это же и говорили - "дети/хаты/новая работа" - в ответ зачитывалось "а вообще не важно - всеравно вернутся!“ 🤔
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:28
fox767676 написав: Schmit написав:
В мене стають все сильнішими сумнів що хоч колись зможу повернутися в Київ
Якщо так, то українська діаспора буде найчисельнішою, але і найкриміналізованоюЯ не впевнений що зможу втриматись вставити шило в пузо Мосійчуку
(хоча останні роки він каже майже правильні речі) чи Березі та йому подібним
Не на тих свій гнів спрямовуєте.
Проте це особливість більшості українців, тому так і живемо.
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:30
ещё одна путинская подстилка
Уиткофф очередной раз сделал два не стыкующихся между собой заявления:
▪️объявил о большом прогрессе в переговорах по Украине;
▪️следом добавил, что вопрос территорий все еще не решен.
---
❗️путін хоче укласти мирну угоду з Україною, 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%, – Віткофф
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:32
Schmit написав:
Не на тих свій гнів спрямовуєте.
Проте це особливість більшості українців, тому так і живемо.
якщо ви з богообраних і маєте змогу дотягнутся до халаміндичей я не буду мати нічого проти
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:33
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...
