Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 20:05
flyman написав: fox767676 написав:
то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин
може план переселити українців з газівцями іна Гренландію
а там есть полуподвалы в самостроях в ЧС?
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:17
Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
він хора тварина с ознаками психічного розладу - чому тут дивуватися?
дуже шкода що його не пристрелили коли була така змога ((
нажаль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
Востаннє редагувалось
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:19
_hunter написав: fler написав: _hunter написав:
А уж как МакДак "пристосовуються"
- если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...
Хантер, вам з Німеччини видніше)))
Виднее - оставшимся друзьям и родственникам
Не ожидал, что "тянуться" начнут прямо так скоро...
У Києві тимчасово зачиняються окремі торгові центри та заклади
Біля входів ТЦ з’являються оголошення про призупинення роботи. Кияни кажуть, що ставляться до цього з розумінням, адже закриття пов’язані з перебоями енергопостачання та проблемами з комунікаціями. Водночас мешканці наголошують: відсутність працюючих ТЦ ускладнює побут, адже там можна було зігрітися, купити продукти чи скористатися послугами.
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:20
https://t.me/odessa_infonews/82174
Та что ж такое? Когда впятером на одного, да ногами забивать-так всегда получается. А два на два- позорно бежали?
Тьху,шерсть.
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:22
Xenon написав: Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
він хора тварина с ознаками психічного розладу - чому тут дивуватися?
дуже шкода що його не пристрелили коли була така змога ((
нажіль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
стогін воук-лгбт глиста відірваного від годівниці
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:28
Xenon написав:
нажаль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
вам більше подобається бурмотіння про "підтримку до останнього (кого?)" та "недопущення ескалації"?
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:28
_hunter написав: _hunter написав: fler написав:
Хантер, вам з Німеччини видніше)))
Виднее - оставшимся друзьям и родственникам
Не ожидал, что "тянуться" начнут прямо так скоро...
У Києві тимчасово зачиняються окремі торгові центри та заклади
Біля входів ТЦ з’являються оголошення про призупинення роботи. Кияни кажуть, що ставляться до цього з розумінням, адже закриття пов’язані з перебоями енергопостачання та проблемами з комунікаціями. Водночас мешканці наголошують: відсутність працюючих ТЦ ускладнює побут, адже там можна було зігрітися, купити продукти чи скористатися послугами.
ага "тимчасово"
поки до воук-ксероксів не застосують методи громадського переконання , хоча б як на відео Господара, ситуація буде тільки погіршуватися
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:30
Letusrock написав: Xenon написав:
нажаль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
вам більше подобається бурмотіння про "підтримку до останнього (кого?)" та "недопущення ескалації"?
бронь та премії з лгбт-ксерокса зняли при Трампі, бо воуки більше не потрібні, тому і скавчить шавка трампофобська
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:39
budivelnik написав:
І що?
Раз уповноважені - значить платять вони..
Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...
Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.
Тому ще раз
Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку
По факту
ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ
фізособа платником ПДВ не є.
і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.
ПС
давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.
Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..
От тільки негаразд
Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить
а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати
Подумайте коли є чим.
Это про какого Гетманцева идет речь ? Про Даниила Александровича, который председатель комитета ВРУ по вопросам финансов... ?
Возможно в секту маразматической трактовки входит бухгалтерский портал Дебет-Кредит:
Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).
https://services.dtkt.ua/catalogues/tax ... nu-vartist
Собственно говоря с аналогичной цитаты и начался наш диалог.
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:41
Letusrock написав: Xenon написав:
нажаль поки він при владі, всьому Світу буде пагано і в Україні війна точно не закінчиться поки він буде
вам більше подобається бурмотіння про "підтримку до останнього (кого?)" та "недопущення ескалації"?
при бурмотінні кволого Бідона також була недостатня допомога,її було мало, але вона була.
а ця руда потвора просто працює на х... зрізавши всю допомогу і вимагаючи піти на всі вимоги раші і підписати капітуляцію
