tumos написав: budivelnik написав: І що?

Раз уповноважені - значить платять вони..

Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...

Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.

Тому ще раз

Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку

По факту

ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ

фізособа платником ПДВ не є.

і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.

ПС

давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.

Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..

От тільки негаразд

Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить

а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати

Подумайте коли є чим.

Это про какого Гетманцева идет речь ? Про Даниила Александровича, который председатель комитета ВРУ по вопросам финансов... ?

Возможно в секту маразматической трактовки входит бухгалтерский портал Дебет-Кредит:

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

https://services.dtkt.ua/catalogues/tax ... nu-vartist

1 Є реальне життя..В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....Вас особисто що цікавить?оповідання чиновника - тоді ви правічи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..Створив продукт продажною ціною в 120 грн...Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.ПокроковоСпочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )В нього залишилось 100 грнТоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?І залишилось 63 грн...В мене питанняВи заявляєте що заплатили 20 грн ПДВа чим відрізняються від 20 грн пдв18 грн єсв19 грн пдфо+вз63 грн зарпалта на рукиВмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?А по сутіЛюдина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.ВсеНіяких прямих , не прямих ,ще разщоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдвЯкби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платитьале вона не може не сплатити63 на руки = 12,6 ПДВ18 Єсв = ____3,6 пдв19 пдвфо+вс=3,8пдвВсього________20 грн пдвДійшлочи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?