Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
достатньо.
Росія нарощує темпи виробництва літаків Іл-76, але все одно відстає від плану – Defense Express
Росія поступово нарощує темпи виробництва військово-транспортних літаків типу Іл-76МД-90А, хоча й відстає від плану. У 2025 році ВПК держави-агресора зібрав сім таких бортів.

В 2023 та 2024 роках було виготовлено й поставлено по шість Іл-76МД-90А, в 2022-му – п'ять, у 2021 році – лише два.
порівняємо з кількістю в США чи Китаї?
всі ці А-... - це не виробляється
..........

"Ракеты закончатся через месяц".

дуже "вагомий" аргумент. ще є? немає? чому я не здивований 8)

про ракети розповідав ваш Арестович. Коваленко завжди коректно оцінював кількість ракет та їх виробництво...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:14

  ЛАД написав:
Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали
Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.

Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.
https://www.unian.net/society/volonter-sergey-sternenko-stal-sovetnikom-ministra-oborony-fedorova-13263699.htmlНе собираюсь обсуждать личность Стерненко.
Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право".
Более подходящего по квалификации советника в Украине не нашлось?

людина з освітою фізик дуже багато розповідає про економіку (хибно, але то таке)...

освіти немає, а русоріз є. й схоже достатньо ефективний. його беруть як радника з питань безпилотних систем - які можуть бути питання...
Shaman
