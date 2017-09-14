Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.
Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.