Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:30

fox767676

з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,


Та чому ж не міг.
«Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому …
У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:38

  Hotab написав:fox767676

з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,


Та чому ж не міг.
«Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому …
У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.


яка повістка кацапська , а яка ні - визначаю я :D
І як це робили Драгоманов, Маланюк, Вінниченко (хоч знаєте хто це такі?) "малоросами" я маю право будь-кого, хто основні інвестиції робить в російські офшори, а те що він там час від часу від нервових зривів лається на "русню" в інтернеті, це така собі індульгенція . Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте, тоді поговоримо
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:43

fox767676
я маю право


Та хто ж сперечається
Як і я маю право визначати, що фокс штовхає тут кремлівську повістку
:lol:


інвестиції робить в російські офшори


Це де? :lol:

Це знов фокс наділив себе правом надавати країнам-кандидатам на вступ в ЕС на 2028 рік статус «російський офшор» :lol:


Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте


На будванському пляжі московити якісь маститіші ніж на Шармовському, болгарському чи мармариському? Чи може алікантовському? :lol:

Які пляжі з правильними московитами обирає штовхач кацапськоі повістки фокс? :oops:
