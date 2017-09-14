Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что переговоры, начавшиеся незадолго до полуночи и продолжавшиеся около четырех часов, были «содержательными, конструктивными и очень откровенными». Он сказал, что представитель России на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности возглавит российский адмирал Игорь Костюков, а специальный посланник по инвестициям Кирилл Дмитриев проведет отдельную встречу по экономическим вопросам со Стивом Виткоффом, представителем президента Дональда Трампа. Однако, излагая дальнейшие шаги, Ушаков воздержался от объявления какого-либо крупного прорыва. «Самое важное, что в ходе этих переговоров между нашим президентом и американцами было вновь подчеркнуто, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной в Анкоридже, нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования», — сказал он, имея в виду прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске.
Hotab написав:......... Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.
С немцами ліпші друзі через 80 лет. И стали такими уже давненько.
Через 25 років! В 1970 почали будувати газопровід в ФРГ. А з іншими німцями(ті що ГДР) друзі фактично відразу після війни. Але по ТБ продовжували кричати про нацистів, фашистів і нелюдів.
які 300 років, ВЖЕ зараз повертається масово кацапська мова, у т.ч. серед молоді. в 2022 слово кацапське хєр де почуєш, а зараз в любому ТЦ чи людному місці навкруги "сплошной язик". а масово торгувати з рф почнуть набагато раніше ніж повністю відновлять трипільську тес.
ДАВОС, Швейцария, 23 января (Reuters) - Хотя Европа и сплотилась, чтобы отбить атаку президента Дональда Трампа из-за Гренландии, ее лидеры признают, что это противостояние вряд ли станет последним в отношениях с его все более резкой версией Соединенных Штатов. Ставки невероятно высоки, учитывая торговые отношения между Европейским союзом и США на сумму 2 триллиона долларов и доминирующую роль, которую Вашингтон продолжает играть в альянсе НАТО и в поддержке Украины в противостоянии России. ........«Несмотря на все разочарования и гнев последних месяцев, давайте не будем слишком поспешно списывать со счетов трансатлантическое партнерство», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Давосе накануне заседания
я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?
и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут. Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д
Краткое содержание - На трехсторонних переговорах в ОАЭ будет обсуждаться ключевой вопрос о территории Донецка на востоке Украины. - По словам помощника Зелен- ского, переговоры должны начаться в пятницу вечером. - Зеленский сопротивляется требованию России уступить Донецкую область. - Украина заявляет, что соглашение о гарантиях безопасности со стороны США готово, осталось только подписать его с Трампом. ...... Переговоры в Персидском заливе должны были начаться в пятницу вечером, сообщил помощник Зеленского, и возобновиться в субботу утром. Требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области Донбасса — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием на пути к прорывному соглашению. Зеленский отказывается отдавать земли, которые Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны на истощение.