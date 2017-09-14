RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?

ого як потужно. а зараз вони де? неначасі ще?
Letusrock
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:07

‼️Подробиці плану США та ЄС про $800 млрд інвестицій в Україну після війни публікує Politico.

▪️Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і включає оперативний план на 100 днів для запуску проекту.
▪️План є частиною мирної угоди з 20 пунктів, яку США намагаються узгодити між Києвом та москвою. Він прямо припускає, що гарантії безпеки вже існують.
▪️Комісія має намір виділити Києву ще 100 млрд євро у рамках бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій у рамках наступного семирічного бюджету блоку, починаючи з 2028 року.

У раніше опублікованих варіантах мирного плану Трампа цей фонд мав бути наповнений за рахунок $100 млрд із заморожених російських активів, але схоже цей пункт прибрали.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31333
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:07

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
......
Это к чему? - показать, что ЗУ солидарно в перенесении тягот со всей страной?
Для того щоб всьопропалісти згадали що Львівщина це всього 4-5% України
......
І при цьому згадали , що по Харкову, Дніпру, Запоріжжю і Києву кількість ударів на порядок більше ніж по Львову....
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.

Так там и населения - соответствующий процент...
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
Странный вывод - ну да ладно.
ПС
Так там взагалі нифига нет :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:08

  Wirująświatła написав:
‼️Подробиці плану США та ЄС про $800 млрд інвестицій в Україну після війни публікує Politico.
......
У раніше опублікованих варіантах мирного плану Трампа цей фонд мав бути наповнений за рахунок $100 млрд із заморожених російських активів, але схоже цей пункт прибрали.

Как неожиданно (ни для кого) :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3 За те щоб ми відмовились від залишків Донецької - нам вже пропонують 800 млрд

не вам а НАМ : сказали 5-6 (сотень?) ефективних схематозників, радісно потираючи руки
Letusrock
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:11

⚡️ Прямо сейчас начались переговоры России, США и Украины — сообщил глава МИД ОАЭ

Переговоры проходят в Абу-Даби
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31333
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:16

  fler написав:Які ваші пропозиції? Який вихід правильний?
виходи є 2 -
1. підписати мирну угоду.
2. почати мобілізацію по справжньому і перевести тил на воєнні рейки. Щоб військові адміністрації були не бутафорськими а справжніми, щоб перекрити не тільки виїзд чоловікам але і вивід фінансів з України.
Так що виходи є, но обидва не правильні, правильними вони були рік тому, коли америка вибрала трампа і різко змінила курс...
Яке рішення було прийняте потужним? Ніякого. Він рішив що все може лишатись як і раніше, що тил буде жити як жив, мобілізовані довічно воюватимуть а він буде царювати.
Чи можно так? Можно якщо відрубати мобілізованих від тилу, одібрати від них телефони (шо зараз активно впроваджується) і пересадити набу(тут в потужного духу не вистачає)

Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:20

  budivelnik написав:Підсумуємо
1 Бухгалтерських знань у Вас немає
2 Податковим законодавством Ви не займались
3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...

В мене запитання
А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?
Просте пояснення для таких як ви
1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%
2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році
ВВП________ - 7 658 659 млн грн
Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП
3 Поясніть тоді
Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?
4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%
5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?


Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияние
на вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачивает
ПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.
tumos
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.


Трампа треба писати з Великої літери
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:22

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:3 За те щоб ми відмовились від залишків Донецької - нам вже пропонують 800 млрд

не вам а НАМ : сказали 5-6 (сотень?) ефективних схематозників, радісно потираючи руки

То ти вже проти віддавати повністю Донецьку область ...

А шо случілось ... звідки такий переворот думок ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13198
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
