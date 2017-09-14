|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:02
budivelnik написав:
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?
ого як потужно. а зараз вони де? неначасі ще?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:07
‼️Подробиці плану США та ЄС про $800 млрд інвестицій в Україну після війни публікує Politico.
▪️Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і включає оперативний план на 100 днів для запуску проекту.
▪️План є частиною мирної угоди з 20 пунктів, яку США намагаються узгодити між Києвом та москвою. Він прямо припускає, що гарантії безпеки вже існують.
▪️Комісія має намір виділити Києву ще 100 млрд євро у рамках бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій у рамках наступного семирічного бюджету блоку, починаючи з 2028 року.
У раніше опублікованих варіантах мирного плану Трампа цей фонд мав бути наповнений за рахунок $100 млрд із заморожених російських активів, але схоже цей пункт прибрали.
2
3
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:07
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
......
Это к чему? - показать, что ЗУ солидарно в перенесении тягот со всей страной?
Для того щоб всьопропалісти згадали що Львівщина це всього 4-5% України
......
І при цьому згадали , що по Харкову, Дніпру, Запоріжжю і Києву кількість ударів на порядок більше ніж по Львову....
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
Так там и населения - соответствующий процент...
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
Странный вывод - ну да ладно.
ПС
Так там взагалі нифига нет
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:08
Wirująświatła написав:
‼️Подробиці плану США та ЄС про $800 млрд інвестицій в Україну після війни публікує Politico.
......
У раніше опублікованих варіантах мирного плану Трампа цей фонд мав бути наповнений за рахунок $100 млрд із заморожених російських активів, але схоже цей пункт прибрали.
Как неожиданно (ни для кого)
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:10
budivelnik написав:
3 За те щоб ми відмовились від залишків Донецької - нам
вже пропонують 800 млрд
не вам а НАМ
: сказали 5-6 (сотень?) ефективних схематозників, радісно потираючи руки
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:11
⚡️ Прямо сейчас начались переговоры России, США и Украины — сообщил глава МИД ОАЭ
Переговоры проходят в Абу-Даби
2
3
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:16
fler написав:
Які ваші пропозиції? Який вихід правильний?
виходи є 2 -
1. підписати мирну угоду.
2. почати мобілізацію по справжньому і перевести тил на воєнні рейки. Щоб військові адміністрації були не бутафорськими а справжніми, щоб перекрити не тільки виїзд чоловікам але і вивід фінансів з України.
Так що виходи є, но обидва не правильні, правильними вони були рік тому, коли америка вибрала трампа і різко змінила курс...
Яке рішення було прийняте потужним? Ніякого. Він рішив що все може лишатись як і раніше, що тил буде жити як жив, мобілізовані довічно воюватимуть а він буде царювати.
Чи можно так? Можно якщо відрубати мобілізованих від тилу, одібрати від них телефони (шо зараз активно впроваджується) і пересадити набу(тут в потужного духу не вистачає)
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.
2
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:20
budivelnik написав:
Підсумуємо
1 Бухгалтерських знань у Вас немає
2 Податковим законодавством Ви не займались
3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...
В мене запитання
А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?
Просте пояснення для таких як ви
1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%
2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році
ВВП________ - 7 658 659 млн грн
Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП
3 Поясніть тоді
Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?
4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%
5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?
Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияние
на вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачивает
ПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:21
Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.
Трампа треба писати з Великої літери
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:22
Letusrock написав: budivelnik написав:
3 За те щоб ми відмовились від залишків Донецької - нам
вже пропонують 800 млрд
не вам а НАМ
: сказали 5-6 (сотень?) ефективних схематозників, радісно потираючи руки
То ти вже проти віддавати повністю Донецьку область ...
А шо случілось ... звідки такий переворот думок ? )
