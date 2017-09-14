RSS
  #<1 ... 16547165481654916550
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:24

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.

Щоб щось зірвати, це має місце бути
а домовленостей між путіним и трампом - немає
Тож і зривати нічого


ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має :lol:
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.

Я розумію, що ти гориляки п"єш доволі багато

Але це не відміняє того факту, що по енергетиці московити били і раніше, почали масово з жовтня 2022 року

В Чернігові, з лютого 2022 року

Щось їм нічого не завадило це робити, а тоді і Трамп не був президентом
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13199
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:28

https://epravda.com.ua/energetika/v-ukrajini-uskladnilasya-situaciya-z-elektropostachannyam-cherez-obstrili-817023?_gl=1*kdjb0z*_gcl_au*MTc3Mzk3NTA3MS4xNzY5MTkyNjE0*_ga*Mzc0ODkzNjUzLjE3NjkxOTI2MTQ.*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjkxOTI2MTQkbzEkZzAkdDE3NjkxOTI2MTUkajU5JGwwJGgw

" Нагадаємо:
Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру. "

Лыхо.
Еще и холеру какую-то обещают,типа от несмывания фекалий. В Киеве.
Собственно, любая война всегда сопровождалась холодом, голодом, продуктовыми карточками, не сортовой мобилизацией и эпидемиями.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:33

  pesikot написав:
Але це не відміняє того факту, що по енергетиці московити били і раніше, почали масово з жовтня 2022 року

В Чернігові, з лютого 2022 року

Щось їм нічого не завадило це робити, а тоді і Трамп не був президентом
почали 22го а потім перестали. Київ жив як в бога за пазухою.
А ти значить кажеш що після анкоріджа нічого не помінялось? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4514
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16547165481654916550
