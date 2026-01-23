Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы рассматривать возможность ночевать в пунктах обогрева или временно выехать из города, если есть такая возможность.
«В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены», — сообщил он.
Кличко подчеркнул, что ситуация с энергетикой в столице остаётся крайне сложной, и возможны дальнейшие ухудшения. Он рекомендовал жителям запастись водой, продуктами и медикаментами.
«Если у вас есть возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и энергии — не игнорируйте её», — добавил мэр.
По последним данным, в Киеве без отопления остаются 1940 многоквартирных домов.
Віталій Кличко: Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності) У них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.
Столиця, у звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці, і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.
До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.
Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх.
А до роботодавців: організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.
У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, – це районна держадміністрація.
Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено.
Плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з головами районів.
Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.
Hotab написав:Зі світлом возитись не бачу сенсу, там мізерне споживання. Плита індукційна, чайник, мікрохвильовка, і навіть телевізор великий. Оце хоч щось значимі споживачі. Діодне світло - копійки
яркая лампочка 10 диодов на 3х АКБ 18650 работает 3 часа. АКБ можно менять в процессе или увеличить их количество хоть до 100. У меня основной потребитель котел отопления. Летом не актуально. Планшеты в сумме держат сутки. Телефоны ещё больше. Котел слабое звено.
moveton написав:Намана. Сколько денег и места для размещения есть - на столько и покупаешь
только ради котла который работает 4-5 месяц эев в году. Остальное время АКБ мертвый груз теряющий ёмкость от того что просто лежит. Я так каждый год выкидываю кучу аКБ 18650 . А 2025 Перешёл на лиферы , посмотрим что они скажут через год
навіщо їх викидати? вони мають 2000+ циклів думаю ти їх розряджаєш занадто
Faceless написав:в Києві графіки поки були на них дійсно можна було спиратися, вимикали за графіком +/- 10 хв, вмикали теж +/- 30 хв
Как можно так скучно жить?!
Фильм, наверное, не случайно именно тут снимали. Здесь графики пишут и публикуют почти всегда. И не один. И к ним честно дописывают, что эти графики для рисования и опубликования. Для тех, кому без расписания не живётся. А выключать будут, как попало. Так что и графики есть и энергетики, как синоптики, себе жизнь ограничениями не усложняют. Все при деле и довольны.
moveton написав:именно тут снимали. Здесь графики пишут и публикуют почти всегда. И не один. И к ним честно дописывают, что эти графики для рисования и опубликования. Для тех, кому без расписания не живётся
в Ирпене не лучше. Свет вырубили вчера в 14. Сегодня дали на 2 часа и снова вырубили. Итого 32 часа блекаута с короткой подачей э.э. на 2 часа. Причем до вчера все было+/- норм.