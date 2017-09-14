|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:41
Letusrock написав: Shaman написав:
але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?
не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
Shaman
Повідомлень: 11412
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1713 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:44
Letusrock написав:
Я думаю його взяли чисто через популізм та гонитву за трендами та успішними успіхами.
Faceless написав:
ЛАД написав:
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова.
Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має експертизу в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?
Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
оце твоя особиста хибна думка
твоїх компетенцій не вистачить давати оцінку Стерненко. а бренд так, успішний.
Shaman
Повідомлень: 11412
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1713 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:45
Letusrock написав:
Он сказал им простую вещь, от которой у них начинается истерика:
вы покупаете у Китая оборудование для ветряков,
вы платите Китаю,
вы зависите от Китая,
В 2005 ВВП Германии был больше китайского, а сейчас в 4 раза меньше
Точно также воуки хотели сделать с Америкой, чтобы потом героически отбиваться лопатами от мексиканских танков и китайских ракет.
fox767676
Повідомлень: 5166
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:46
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?
не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился?
_hunter
Повідомлень: 11352
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:48
_hunter написав: Shaman написав: Letusrock написав:
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?
не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился?
скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував? за що тобі гроші платять?
Shaman
Повідомлень: 11412
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1713 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:55
tumos написав:
...
Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.
а ви готові до такого обговорення?
Shaman
Повідомлень: 11412
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1713 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:55
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился?
скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував?
Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову. Орешником. зеля. Везде.
_hunter
Повідомлень: 11352
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
