Додано: Суб 24 січ, 2026 09:32

Letusrock написав: Меня по-настоящему радует и даже бодрит не сам факт появления Трампа в Давосе, а то удовольствие, с которым он там [u]крошит европейскую глупость в фарш...

Мене дивує, що людина, яка вважає себе циніком і реалістом, одягає рожеві окуляри, щойно чує, те, що їй хочеться чути.Трам звісно, красавчик. А по факту просто старий маразматичний нарцис, який втратив береги.З великою ймовірністю він рідкісний корупціонер, такий, що з наших можна зрівняти хіба що з федоровичем. Або бабаюля.Він постійно бреше, але через маразм з часом сам починає вірити в свою брехню.Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи.Ви вірите, що він завершить нашу війну і провчить погану Європу, яка заважає нам жити?По факту, він просто прагне домовитися з х.... А ми і Європа йому заважаємо. Він би з задоволенням закатав усіх вас в бетон і забув.В нього нема ідеології. Так, він більше консерватор, але тільки тому що він расист, шовініст і сексист. Якби woke ідеологія включала сильну президентську владу, він би вже давно пофарбував свою чуприну в кольори веселки і чмудив Венса на дивані.Він вже розказував, що завершить війну за 24 години. Пройшло більше року. Звісно, винен Зеленський, що Трамп п***.Він хотів нобелівську премію миру, бо її отримав Обама. Тому й "завершив" 8 воєн, а по факту завершилась тільки вірмено-азербаджанська, і то тільки тому, що Азербайджан переміг. Він образився, що йому не дали нобелівської премії.Зараз в Трампа нова іграшка - Гренландія. Ви можете тішитись, як він строїть мякозадих європейців, але по факту, нам від цього тільки гірше. І США гірше - бо бути гегемоном вони самостійно вже не в стані, а з Європою Трамп вирішив побити склянки.Ще цікавий момент, Трамп влаштував особисту армію, грозиться всьому світу. Але більше половини американських військовослужбовців - це мігранти або їх потомки.