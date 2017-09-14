RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:54

Масована повітряна атака Росії на Україну в ніч на 20 січня, під час якої було застосовано 372 засоби нападу, коштувала агресору понад $131 млн.
У ГУР наголошують, що ці витрати зіставні з річним бюджетом цілого російського міста чи регіону, тоді як у самій РФ фіксують рекордний дефіцит бюджету та скорочення соціальних видатків.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2026012 ... lky-rf-vytЗа інформацією ГУР, у ніч на 20 січня російські війська застосували 372 засоби повітряного нападу для масованої атаки на Україну. Серед них:
балістичні ракети Іскандер;
гіперзвукова ракета Циркон;
крилаті ракети Х-101;
навчальні РМ-48У;
дрони типів Герань, Гарпія та Гербера.
Як уточнили у Головному управлінні розвідки, загальна вартість використаного озброєння перевищує $131 млн (понад 10,2 млрд рублів).


https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2026012 ... 0-sichnya/

скільки було ушкоджено об'єктів критичної інфраструктури невідомо, але по всій країні почались аварійні відключення. у мене стабільно 10-12 годин на день

а більшість людей (мої сусіди) навіть не бачать причинно-наслідкового зв'язку, чому це так часто вимикають світло, і дивно-чому це?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:56

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.

це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука

Хрен с ним, с супермаркетом. Поставят новый генератор.
Но народ чомусь думає, что на генераторы можно перевести всю страну.

А до чого тут нарот?
Якось на базарі без світла торгували.
В світі є приклади автономного живлення в супермаркетах США, Японії, ПАР, Індії.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:32

  Letusrock написав:
Меня по-настоящему радует и даже бодрит не сам факт появления Трампа в Давосе, а то удовольствие, с которым он там [u]крошит европейскую глупость в фарш...

Мене дивує, що людина, яка вважає себе циніком і реалістом, одягає рожеві окуляри, щойно чує, те, що їй хочеться чути.
Трам звісно, красавчик. А по факту просто старий маразматичний нарцис, який втратив береги.
З великою ймовірністю він рідкісний корупціонер, такий, що з наших можна зрівняти хіба що з федоровичем. Або бабаюля.
Він постійно бреше, але через маразм з часом сам починає вірити в свою брехню.
Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи.
Ви вірите, що він завершить нашу війну і провчить погану Європу, яка заважає нам жити?
По факту, він просто прагне домовитися з х.... А ми і Європа йому заважаємо. Він би з задоволенням закатав усіх вас в бетон і забув.
В нього нема ідеології. Так, він більше консерватор, але тільки тому що він расист, шовініст і сексист. Якби woke ідеологія включала сильну президентську владу, він би вже давно пофарбував свою чуприну в кольори веселки і чмудив Венса на дивані.
Він вже розказував, що завершить війну за 24 години. Пройшло більше року. Звісно, винен Зеленський, що Трамп п***.
Він хотів нобелівську премію миру, бо її отримав Обама. Тому й "завершив" 8 воєн, а по факту завершилась тільки вірмено-азербаджанська, і то тільки тому, що Азербайджан переміг. Він образився, що йому не дали нобелівської премії.
Зараз в Трампа нова іграшка - Гренландія. Ви можете тішитись, як він строїть мякозадих європейців, але по факту, нам від цього тільки гірше. І США гірше - бо бути гегемоном вони самостійно вже не в стані, а з Європою Трамп вирішив побити склянки.
Ще цікавий момент, Трамп влаштував особисту армію, грозиться всьому світу. Але більше половини американських військовослужбовців - це мігранти або їх потомки.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 24 січ, 2026 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:В 2005 ВВП Германии был больше китайского, а сейчас в 4 раза меньше
Точно также воуки хотели сделать с Америкой, чтобы потом героически отбиваться лопатами от мексиканских танков и китайских ракет.

Воуки, чи баба ангела за російсько китайські бабки?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.

В цифрах ви праві. Диявол в деталях.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ты жидопидорас или их малоросский щобесгой
сашкакбл тоже касается

ну кацапську хню ти тягнеш.
На рахунок русинів - в Речі Посполитій та пізніше в імперії Габрсбургів так називали українців.
Кого так зараз називають... Ти на Закарпатті з початку війни. Я там народився і виріс. І всіх русинів поіменно знаю. А декогно навіть особисто.
Самі активні на півкормці в ФСБ. Решта - корисні ідіоти.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Стало намного больше?
Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?

Не набагато, але більше. І це важливий нюанс - в наступі люди менш схильні здаватися в полон.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:56

  Hotab написав:...


Что ты вы выкручиваешься, что ты из себя корчишь украинца, когда по факту простой хапуга ? Кто-то будет спорить что Черногория серая налоговая зона в Европе, с максимальной концентрацией рос.капитала и экспатов ? Отлично известно в какие страны Европы транснациональные ит-компании релоцируют украинцев, а в каких русских.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:05

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
Можно не верить.
Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта.
Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Ти москальську використовуєш
То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити?
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
......
як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться.

Про эффект неуловимого Джо? 🤔 - ведь речь о том, что что Киев 2026 что Харьков 2026 - и какой-то мелкий городок на ЗУ - вообще по разному "оприходовают"...
  #
