RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1655716558165591656016561>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:18

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом

Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.


стосовно Федорова читав у facebook багато негативу (13 млн персональних даних українців
русняві хакнули з Дії і багато чого), але виходячи з того, президенту не має з кого вибирати (ну так сталося), він має особисто знати кандидата, або Єрмак має знати(привести людину), то нехай буде міністр МО Федоров, ніж вакантна позиція

Одразу зафіксую свою позицію (Ярослав Зелезняк).

Я голосував за Федорова на посаду Міністра оборони. Тому що:

▪️з Михайлом та його командою ми пройшли багато законів (починаючи від єРезиденства і багато по пільгам на дрони). І завжди це була дуже конструктивна співпраця.

▪️точно в країні має бути Міністр оборони.

Дуже хочу не помилитися в цій позиції і довірі конкретній людині.

P.S.

Ну і відверто ми пройшли відносно нещодавно дві історії:

➖скасування ганебного закону від 22 липня про ліквідацію НАБУ та САП

звільнення вора Алі-Бабу з посади

В обох кейсах роль Михайла була, мʼяко говорячи, дуже важлива і на світлій стороні.
prodigy
 
Повідомлень: 13137
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:19

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.

После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.

що черговий раз доводить... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11422
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:20

  sashaqbl написав:Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.


Міг би розповісти багато цікавого. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"[/quote]

це все є у інтернет просторі, чи у вас є особиста історія?

prodigy
 
Повідомлень: 13137
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:25

  sashaqbl написав:Міг би розповісти багато цікавого. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"

Кібербезпека важлива, але на кожній ланці є люди і є обставини ) Незважаючи на злам Дії на сьогодні мільйони отримують допомогу у один клік, люди і компанії підписують документи у один клік, моно відкриває рахунок ФОП за один день. Все це система людей і Федорів один з них.
То що наскільки ви гарний керівник? ))) Час пішов на не один місяць без водія, чи не так?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:32

  Shaman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.

После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.

що черговий раз доводить...

... что марафоновские учетки один-одному... :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........

Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.

ні, в путіна та його посіпак один з головних аргументів - треба "звільнити" всі території, де розмовляють російською. вони просто не вміють звільняти по-іншому - бо руські.

а от для того, щоб цього аргументу не було, й треба відмовлятися від російської - дехто не розуміє. КАБи "звільнення" все падають та падають.

навіть зараз путін при своїх планах не вважає потрібним захоплювати Західну Україну. але й існування незалежної держави його не влаштовує. звідки всі ці ідеї, щоб ці території забрала Польща...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11422
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:33

Про блокаду і холодомор в Україні

ЛАД
Пишет российский блогер и, конечно же, “иноагент” Dmitry Chernyshev:
“Блокадники в своих воспоминаниях рассказывали, что холод был не менее страшным испытанием, чем голод. Холодно было всегда. Согреться было невозможно месяцами. Температура в квартирах опускалась ниже нуля, вода замерзала, а стены покрывались инеем, вынуждая людей спать в одежде, укрываясь всем, что было в доме
Из-за прекращения подачи электроэнергии и тепла квартиры превратились в ледяные склепы. Люди сжигали все, что могло гореть: мебель, книги, деревянные перекрытия. Чтобы хоть немного согреться. Всего лишь 3% ленинградцев погибло от бомбежек, остальные 97% - от голода и холода.
Помню как советские книжки про блокаду проклинали проклятых фашистов, прицельно бомбивших электростанции и водонапорные станции.
Женевские конвенции категорически запрещают умышленное нападение на гражданское население. Мирные жители, их дома, медицинские объекты и критическая инфраструктура не могут быть целями атак. Бомбежки электростанций являются тяжелейшим военным преступлением.
В Украине сейчас очень холодно. Тысячи домов вымерзают. А знаете, почему? Потому что российская армия ведет себя как фашисты. Говорят, что вы сейчас про Холодомор шутите, да? Над Голодомором вы в своих ресторанах уже насмеялись?
Никому больше не рассказывайте про ужасы блокады в прошлом потому, что вы поступаете точно так же в настоящем. Вы воюете с людьми, которые не хотят жить под фашистами. Вы притерпелись, а вот они не хотят жить с вами в одной стране. И я их прекрасно понимаю. Я тоже не хочу жить с вами в одной стране. Потому, что вы — фашисты…




ЛАД, жодного випадку голодної смерті у Ленінграді серед партійних працівників (всіх рангів)(з 12ї хвилини для вас )
prodigy
 
Повідомлень: 13137
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37

А это потужно, кстати
від початку повномасштабної війни загалом проти України застосувала 412 ракет Х-22/Х-32, з яких раніше було збито лише 3 і ще 9 знищили саме під час цієї атаки, – заявив начальник управління комунікації командування ПС
_hunter
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37

  Shaman написав:
  tumos написав:...
Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? ;)

Если у вас есть желание дать ответ, я его выслушаю. Ну а решение для себя, если ли необходимость мне вступать в обсуждение - после прочтения.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 24 січ, 2026 12:38, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37

  _hunter написав:... что марафоновские учетки один-одному... :lol:

Хантер, що там з вашими кредитами? У Німеччині ) Перший мій буде закрито 01.02.2026, моя повага до ЄБРР за 7% для бізнесу безмежна.
Знання може німецької покращили? Вважаю що ні. Барометр переживательності зашкалює а вихлопу 0. Я подрузі у Німеччину вислала подарунок на ДР, що вислали ви своїм батькам окрім слів підтримки? )
НП мої кращі, і бізнес який працює на генераторах також. А такі як ви моя біль - не собі, не людям...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1655716558165591656016561>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.