Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс

© Спіноза Барух
Ой+
Повідомлень: 7246
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:54

  Ой+ написав:
  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс

© Спіноза Барух


так, мабуть першоджерело
fox767676
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:56

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters
США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.

1938-й рік ...
Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...

Історія вчить що краще бути Чехією періоду 1938-1945, ніж Україною 2022-20??
Повідомлень: 2964
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але не працює по ставці 3%+ПДВ..

В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5851
З нами з: 29.07.22
Подякував: 929 раз.
Подякували: 647 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:59

  Shaman написав:........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.
Я никого не отправляю в окопы.
Но человек, который расписывается в своём пламенном патриотизме, во время войны должен быть на фронте. Или хотя бы рваться туда. А если он сидит спокойно в глубоком тылу, должен вести себя несколько тише и скромнее. И меньше обвинять других в каких-то там "нарративах" и трусости.

подобається це Ізраілю чи ні, але це факт - він живе в оточенні ворожих країн. як й ми маємо ворожу країну на сході й тепер вже на півдні, та її сателіта на півночі.
Это верно.

ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.
А это ложь.
Точнее, перекручивание. Это не выбор Израиля.
Израиль пытается нормализовать отношения со всеми. Но не со всеми это получается.
С тем, с кем не получается, приходится сражаться.

тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.
Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.

якби Ізраіль проводив політику так, як радить ЛАД - то там би зараз араби вирізали останніх євреїв й намагалися б створити чергову диктатуру - Палестину під владою ХАМАСу.
Израиль проводит как раз такую политику, как я писал:
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо.
ЛАД
Повідомлень: 38453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:34

to choose own identity

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК

«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс

ніт, свобода це можливість вибирати власну ідентичність (to choose own identity)
flyman
Повідомлень: 42191
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:37

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але не працює по ставці 3%+ПДВ..

В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "

не таке вже воно й складне. просто треба витрачатися на бухгалтера ;) але це не так багато...
Shaman
Повідомлень: 11439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:38

ГО

  Господар Вельзевула написав:Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно
це ж "рускомірне ГО", фу-фу
flyman
Повідомлень: 42191
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:39

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters
США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.

1938-й рік ...
Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...

Історія вчить що краще бути Чехією періоду 1938-1945, ніж Україною 2022-20??

й знову приходимо до складного питання - якщо ціна твого власного виживання - життя ста інших людей - то це як? я так розумію для Letusrock це взагалі не питання, відповідь очевидна...
Shaman
Повідомлень: 11439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:44

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК

«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс

ніт, свобода це можливість вибирати власну ідентичність (to choose own identity)

якийсь вульгарний воукізм
ну добре
сьогодні український програміст, завтра - філіпінський рибалка,
післязавтра - людина-муха, потім нічний метелик, потім квадробер
чи може формулювання треба якось детермінувати?
взагалі кидати виклик коаліції Спінози-Гегеля-Маркса-Енгелься то треба бути відчайдухом :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 24 січ, 2026 22:49, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
