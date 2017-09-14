|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Суб 24 січ, 2026 21:50
fox767676 написав:
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
© Спіноза Барух
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 21:54
Ой+ написав: fox767676 написав:
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
© Спіноза Барух
так, мабуть першоджерело
Додано: Суб 24 січ, 2026 21:56
pesikot написав:
1938-й рік
Wirująświatła написав:
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters
США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.
...
Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...
Історія вчить що краще бути Чехією періоду 1938-1945, ніж Україною 2022-20??
Додано: Суб 24 січ, 2026 21:58
budivelnik написав:
Але не працює по ставці 3%+ПДВ..
В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 21:59
Shaman написав:
........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.
Я никого не отправляю в окопы.
Но человек, который расписывается в своём пламенном патриотизме, во время войны должен быть на фронте. Или хотя бы рваться туда. А если он сидит спокойно в глубоком тылу, должен вести себя несколько тише и скромнее. И меньше обвинять других в каких-то там "нарративах" и трусости.
подобається це Ізраілю чи ні, але це факт - він живе в оточенні ворожих країн. як й ми маємо ворожу країну на сході й тепер вже на півдні, та її сателіта на півночі.
Это верно.
ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.
А это ложь.
Точнее, перекручивание. Это не выбор Израиля.
Израиль пытается нормализовать отношения со всеми
. Но не со всеми это получается.
С тем, с кем не получается, приходится сражаться.
Стараться
тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.
поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.
якби Ізраіль проводив політику так, як радить ЛАД - то там би зараз араби вирізали останніх євреїв й намагалися б створити чергову диктатуру - Палестину під владою ХАМАСу.
Израиль проводит как раз такую политику, как я писал:
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо.
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:34
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
ніт, свобода це можливість вибирати власну ідентичність (to choose own identity)
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:37
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Але не працює по ставці 3%+ПДВ..
В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "
не таке вже воно й складне. просто треба витрачатися на бухгалтера
але це не так багато...
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:38
Господар Вельзевула написав:
Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно
це ж "рускомірне ГО", фу-фу
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:39
Letusrock написав: pesikot написав:
1938-й рік
Wirująświatła написав:
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters
США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.
...
Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...
Історія вчить що краще бути Чехією періоду 1938-1945, ніж Україною 2022-20??
й знову приходимо до складного питання - якщо ціна твого власного виживання - життя ста інших людей - то це як? я так розумію для Letusrock
це взагалі не питання, відповідь очевидна...
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:44
flyman написав:
ніт,
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
свобода це можливість вибирати власну ідентичність (to choose own identity)
якийсь вульгарний воукізм
ну добре
сьогодні український програміст, завтра - філіпінський рибалка,
післязавтра - людина-муха, потім нічний метелик, потім квадробер
чи може формулювання треба якось детермінувати?
взагалі кидати виклик коаліції Спінози-Гегеля-Маркса-Енгелься то треба бути відчайдухом
