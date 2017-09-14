Додано: Суб 24 січ, 2026 22:58

ЛАД написав: Shaman написав: ........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції... ........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції... Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.

Я никого не отправляю в окопы.

ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає. А это ложь.

Точнее, перекручивание. Это не выбор Израиля.

Израиль пытается нормализовать отношения со всеми. Но не со всеми это получается.

тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно. Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.

Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.

відправляєте аж бігом, не треба задню давати... от мені цікаво - патріотизм завжди в іронічному сенсі, але вистачає нахабності повчати іншим. тобто ухилянти та зрадофіли тут верещать, аж глохнеш від їх вереску - а я маю що? тихо - це як? що саме не подобається у моїх дописах?я скажу що - дуже ЛАДу не подобається, що я регулярно показую, що сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології. отут він не тихо, а дуже голосно розповідає про хароших руських, й як їх трошки обдурили... а хто ж їх обдурив? чи може путін й є те, що хоче звичайний руський - 76% так точно?ще раз - без тотальної перебудови Раші змін не буде - не через десять років, ні через двадцять. й військової поразки так, поки не буде. а що ж тоді буде? подивимось... але поки вони не визнають свої злочини - свалу не буде...ви так впевнено кажете. а звідки знаєте? чи може вам так хочеться? бо там складна ситуація. поцікавтесь, як євреї намагаються домовитися з палестинцями - дуже здивуєтесь. з Іраном вони домовляються ракетами, з Хезболою пейджерами. й нам так доведеться. й Німеччину вони простили, а окремих німців - ні. шукали й знаходили. й ми теж так маємо робити.що значить "стараться" - що за дитячі вигадки? Корея старається? Ізраіль з палестинцями старається? ти домовляєшся з тими, хто розділяє твої погляди. а різні диктаторські режими... Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?ми не маємо достатньо сил, щоб нав'язувати свою волю. але з ким спілкуватися, а від кого триматися подалі - це вже питання самоповаги. я так розумію, якби 2СВ пішлм по-іншому, то ви б залюбки купували чудові німецькі шкіряні абажури. бо за вашою логікою - це їх справа, з чого вони їх роблять, це ж вас не оминає?..а оцей накид на США, саме на США - теж цікаве питання. знову ж з вашою логікою, якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні? а на Заході ти бач цікавляться, ще й дітей можуть забрати...ваша логіка швидко закінчиться коли вас це зачепить. от чомусь жити в країні "де москаляку на гіляку" - вам не подобається. а чого так? може є причини? як ви кажете, не треба лізти в чужі справи