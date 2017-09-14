RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:49

просто потрібно більше працювати і платити податків

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але не працює по ставці 3%+ПДВ..

В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "

Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.
Я никого не отправляю в окопы.
Но человек, который расписывается в своём пламенном патриотизме, во время войны должен быть на фронте. Или хотя бы рваться туда. А если он сидит спокойно в глубоком тылу, должен вести себя несколько тише и скромнее. И меньше обвинять других в каких-то там "нарративах" и трусости.

відправляєте аж бігом, не треба задню давати... от мені цікаво - патріотизм завжди в іронічному сенсі, але вистачає нахабності повчати іншим. тобто ухилянти та зрадофіли тут верещать, аж глохнеш від їх вереску - а я маю що? тихо - це як? що саме не подобається у моїх дописах?

я скажу що - дуже ЛАДу не подобається, що я регулярно показую, що сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології. отут він не тихо, а дуже голосно розповідає про хароших руських, й як їх трошки обдурили... а хто ж їх обдурив? чи може путін й є те, що хоче звичайний руський - 76% так точно?

ще раз - без тотальної перебудови Раші змін не буде - не через десять років, ні через двадцять. й військової поразки так, поки не буде. а що ж тоді буде? подивимось... але поки вони не визнають свої злочини - свалу не буде...
ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.
А это ложь.
Точнее, перекручивание. Это не выбор Израиля.
Израиль пытается нормализовать отношения со всеми. Но не со всеми это получается.
С тем, с кем не получается, приходится сражаться.
ви так впевнено кажете. а звідки знаєте? чи може вам так хочеться? бо там складна ситуація. поцікавтесь, як євреї намагаються домовитися з палестинцями - дуже здивуєтесь. з Іраном вони домовляються ракетами, з Хезболою пейджерами. й нам так доведеться. й Німеччину вони простили, а окремих німців - ні. шукали й знаходили. й ми теж так маємо робити.
тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.
Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.

що значить "стараться" - що за дитячі вигадки? Корея старається? Ізраіль з палестинцями старається? ти домовляєшся з тими, хто розділяє твої погляди. а різні диктаторські режими... Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?

ми не маємо достатньо сил, щоб нав'язувати свою волю. але з ким спілкуватися, а від кого триматися подалі - це вже питання самоповаги. я так розумію, якби 2СВ пішлм по-іншому, то ви б залюбки купували чудові німецькі шкіряні абажури. бо за вашою логікою - це їх справа, з чого вони їх роблять, це ж вас не оминає?..

а оцей накид на США, саме на США - теж цікаве питання. знову ж з вашою логікою, якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні? а на Заході ти бач цікавляться, ще й дітей можуть забрати...

ваша логіка швидко закінчиться коли вас це зачепить. от чомусь жити в країні "де москаляку на гіляку" - вам не подобається. а чого так? може є причини? як ви кажете, не треба лізти в чужі справи :lol:
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:59

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:1938-й рік ...
Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...

Історія вчить що краще бути Чехією періоду 1938-1945, ніж Україною 2022-20??

й знову приходимо до складного питання - якщо ціна твого власного виживання - життя ста інших людей - то це як?

Снова ненаучная фантастика в ход пошла? 🙄
С если это Избранный - единственный, который Силы Тьмы остановить может - то це як?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 22:59

перепрограмуй матрицю

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс

ніт, свобода це можливість вибирати власну ідентичність (to choose own identity)

якийсь вульгарний воукізм
ну добре
сьогодні український програміст, завтра - філіпінський рибалка,
післязавтра - людина-муха, потім нічний метелик, потім квадробер
чи може формулювання треба якось детермінувати?
взагалі кидати виклик коаліції Спінози-Гегеля-Маркса-Енгелься то треба бути відчайдухом :)

Перепрограмуй матрицю:
Сьогодні ти принц,
Завтра - жебрак,
Післязавтра - просвітлений.
Будда, звучить майже як "пробуджений", "воукер", дійсно, так і є.
Сіддгартха Гаутама відомий серед буддистів під різними шанобливими іменами
Будда Ґаутама (санскр. गौतम बुद्ध) означає Пробуджений Гаутама;
Будда Шак'ямуні — «Пробуджений мудрець з роду Шак'їв»
ще кілька днів тому відео було доступне без підписки
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:перепрограмуй матрицю:
сьогодні ти принц,
завтра жебрак,
після завтра просвітлений (Будда, звучить майже як пробуджений, воукер)

"Господар В" порахував що у випадку більшості українців, навіть заможних, інкарнація у афроамериканську прибиральницю то вже буде квантовий перехід на рівні вище, якого достойні лише ті, хто не піддався диванному імперіалізму у цьому житті. натовп диваноїдів скоріщ за все реінкарнуеться у якісь нижчі форми життя
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Будда, звучить майже як "пробуджений", "воукер", дійсно, так і є.
Сіддгартха Гаутама відомий серед буддистів під різними шанобливими іменами
Будда Ґаутама (санскр. गौतम बुद्ध) означає Пробуджений Гаутама;
Будда Шак'ямуні — «Пробуджений мудрець з роду Шак'їв»


релігія воуків "НьюЕйдж" має за основу буддизм
це антипод християнству згідно послання до ангела Церкви в Лаодікеї
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 23:22

ковбасний емігрант

  fox767676 написав:
  flyman написав:перепрограмуй матрицю:
сьогодні ти принц,
завтра жебрак,
після завтра просвітлений (Будда, звучить майже як пробуджений, воукер)

Господар порахував що у випадку більшості українців, навіть заможних, інкарнація у афроамериканську прибиральницю то вже буде квантовий перехід на рівні вище, якого достойні лише ті, хто не піддався диванному імперіалізму у цьому житті. натовп диваноїдів скоріщ за все реінкарнуеться у якісь нижчі форми життя

ми ж розумієм, що він на екзистенційному рівні Сансари, як то кажуть, латентного "ковбасного емігранта"
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ми ж розумієм, що він на екзистенційному рівні Сансари, як то кажуть, латентного "ковбасного емігранта"

ну він не за ковбасу а Свободу, яку не можно купити навіть з пакетами грошей
як радянські нєвозвращєнци казали "Я обираю Свободу"
ковбасні то вже від 90х
коля з акуртом ото ковбасани
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 00:00

  tumos написав:
  budivelnik написав:Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач

По всей видимости в цитате заключена ирония. Однако, указанный момент не отменяет,
того, что по факту ПДВ оплачивает конечный потребитель.
Вмикання дурня в тебе добре виходить
От тільки
якщо 3% і 5%
То по ФАКТУ платить підприємець
А те що де -юре в тебе виходить що платить споживач - так це тому що ти нахлєбнік, який НІДЕ не працює.
Бо працював би хоча б двірником - то чітко б знав хто платить ПДВ і чому двірник у фірмі платнику ПДВ отримує менше від такого ж двірника у фірмі не платнику
І чому Свідоцтво платника дають тим хто платить а не тим хто фантазує що платить
В тебе є свідоцтво Алатника ПДВ ?
нема
а в мене з 1997 року
тому якщо ти чинуша то йди попий водички , може попустить
ПС
виписки з творів гетьманцева і компанії - мені по барабану
Вони мають таку саму цінність як і Будапештський меморандум
Де-юре - написано одне
а де-факто нам військом не допомагають....
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 00:06

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але не працює по ставці 3%+ПДВ..
В ПДВ для ФОП найгірше не його сплата, а надзвичайно складне адміністрування.
Неможна просто взяти і написати в декларацію "Купив товар на 3 млн., з них від платників ПДВ на 2 млн., продав на 4 млн... "
Для мене при обороті 100 накладних на 1 млн грн -це не складно , Медок+Ексель і пару годин роботи в місяць
Друге питання що заповнення податкових де проста помилка в даті приводить до штрафів....
Але саме найгірше це те що ПДВ на Зарплату і податки з зарплати -створює умови по яким чесна виплата зарплати порівнюється з дохідністю від продажу нарктиків
Бо який ще бізнес може витримати білу зарплату(крім бюджетного з відкатами ) де на кожну 1 грн на руки треба ОФІЦІЙНО сплатити до 0,8 грн податків....
