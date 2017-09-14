|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:22
Banderlog написав:
справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.
Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3816
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:26
Water написав: Banderlog написав:
справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.
Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?
Хотіли ті кому заборонили.
може й я. А ти шо хотів робити ? Просто воювати?
так в чому справа? Он вакансія водія є в безпілотників іди повоюй, а через три роки поговорим з тобою мож і ти захочеш переговорів.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:27
Banderlog написав:
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3816
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:29
budivelnik написав:
Так повір , тоді тебе як майора ЗСУ - розстріляють першого.
Перших повісять твоїх синочків
вони ж як волонтери зробили для переиоги більше за якогось майора.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:32
Banderlog написав:
А ти шо хотів робити ? Просто воювати?
1 Я хочу миру...
Тим більше що для мене у Львові - нічого не зміниться заберуть донбас москалі чи ні.....
Відстань до Хорватії з Львова -менша ніж в Крим....
2 АлеПоки мої співвітчизники МОЖУТЬ воювати - я БУДУ їм допомагати
(навіть усвідомлюючи що в мої 60 - плодами перемоги які виникнуть після розвалу педерації - я все одно скористатись вже не зможу, навіть якщо це відбудеться завтра)
Напевно цим я відрізняюсь від майора ЗСУ (хоча дивлячись як він себе веде в мене все частіше виникає питання - а може цей майор ЗСУ одночасно є капітаном ФСБ ? )
Banderlog написав:
Перших повісять твоїх синочків
вони ж як волонтери зробили для переиоги більше за якогось майора.
Приємно що ти реально усвідомлююєш СВОЮ користь для ЗСУ в порівнянні з користю від моїх синів
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 25 січ, 2026 16:33, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27829
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:32
Banderlog написав:
pesikot написав: Banderlog написав:
---=== pesikot ===---
Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
---=== ===---
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.
Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись
Удари по енергетиці були ? Були.
Справа не в Зелі, справа в рашистах
Справа в зелі. зеля відмовився від миру.
Війна продовжується.
То так "Путін хоче миру"(с) твій, так хоче, що саме путін продовжує війну
Ти ж путіна виправдовуєш ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13214
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:35
Banderlog написав: Water написав:
Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?
Хотіли ті кому заборонили.
може й я.
Ось тому Зе і заборонив вести переговори особисто з уйлом всім, крім себе.
АЛЕ... йлу це дуже не сподобалось.
І цю тему підтримуєш саме ти.
Біситься йло і чомусь саме ти.
А ти шо хотів робити ?
Я не збирався вести переговори особисто з уйлом, у мене нема ніяких повноважень на такі переговори, плюс у мене нема досвіду дипломатії.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3816
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:35
Banderlog написав:
і пропонує не тільки рф, умови рф погоджені в сша
і сша буде їх продавлювати через підконтрольні їм засоби.
Де погоджені ? ким погоджені ?
Не живи в світі рожевих поні і церковного кагору
Твої фантазії вже набридають )
Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
"Поки не змогла" за майже 4 роки ?
За чей час вже ВВВ закінчилась, а росія все ще не змогла захопити
То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13214
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:42
Shaman написав: fler написав: Banderlog написав:
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)
І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))
схоже, що так - у хустці. релігійні фанатики бувають не лише серед мусульман. й ставлення до жінок - схоже. таке враження, що Домострой їм в одному місці викладали
При цьому, він каже, що він європеєць, ніякий не московит ...
але ж, триндіти - не мішки таскати ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13214
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:43
Water написав: Banderlog написав:
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
а в китаї які ціни за 400 км?
Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?
Ну не подобається порівняння поїздами давай інше,
допустим зате ми будуєм найкращі літаки.
Нє? Не будуєм? Кораблі в нас роблять?
Автомобілі?
Теж ні?
То скажи свій параметр по чому видно, що Україна розвинута країна? Ну крім гейпарадів і гідності бо я ці ознаки за розвинутість не признаю.
Та і ти, я думаю, вибрав б при змозі іншу країну для проживання.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|196005
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|397995
|
|
|6076
|1104429
|
|