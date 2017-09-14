Додано: Нед 25 січ, 2026 23:13

Banderlog написав: коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець. коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.

Підсумовуємо4+ рік війни..за весь час...По Закарпаттю - 2 удариПо Галичині - 277 ударів.....Зараз бють по Києву, раз в три дні по 300 + шахедів.....ВисновокВсе що може педерація на 4+ році війни це запустити 100+ шахедів в день , які НЕ В СТАНІ погасити енергозабезпечення ОДНОГОміста...Той самий Київ ,має проблеми приблизно в 30% будівель міста+ має планові відключення десь по 12 годин в день....Тобто ВСЕ ЩО МОЖУТЬ москалі це створити відносно серьозні проблеми для 1 млн мешканців Києва і то при умові зовнішньої температури нижче 10 градусів...Це по ударам по цивільній інфраструктуріІ при цьому на четвертий день після ОСНОВНОГО удару - ситуація покращується в рази... а так як влада зрозуміла , що удари просто концентруються на якесь ОДНЕ місто , то перекинувши з міфст по яким удари не проводяться додаткову кількість комунальтників на протязі місяця ( і це більше залежить від температури) повернуть в більш-менш нормальне( як для війни ) русло життя в будь-якому місту України яке не знаходиться в прифронтовій зоні.Тепер по фронту3,14доболи з секти можем павтарить грозять Європі... а самі захлинулись кровью під Купянськом-Покровськом.....І якби не пройоб влади в лютому 2022 року , то сьогодні москалі займають менше території України ніж вони займали в жовтні-листопаді 2022 року..Тобто якби тоді збирались не на шашлики а воювати - то сиділа б москальня на кордоні 22 лютого 2022 року....Таким чиномВсі алярми ладів і бандерлогів- це просто позиції неадекватних людейодин совком був совком і залишитьсядругий переживає що розженуть його кормушку ( і те що він отримував там на халяву явно більше ніж те що він отримує сьогодні як майор ЗСУ - того його й криє)