Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:11
alex_dvornichenko написав:
Да, территории - амбиции были на всю Украину, Сувалки, Прибалты, еще там по мелоче, но после 5 лет великого стояния на Донбассе, пора начинать выдавать достигнутое за желаемое.
Та всі вже розуміють що пора
Але великий пу можливо думає що ще 5 років війни - це норм, зі Шведами ось 21 рік воювали. Я хз що реально думає пу. Думаю ви також.
А з іншого боку можливо це вірно. Напевно після ще 5 років війни Україна вже не буде така "потужна" і Зе вже не буди такий "борець проти зла" як зараз. Може по Дніпру вийде замиритись.
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:32
Shaman написав:
про субсидії ти брешеш - пропонують відмінити суцільне субсідуювання, а адресне залишити. чи теж за час роботи в обленерго побудував будинок 500+ - як же його утримувати за ринковими цінами?
кому ти трусиш? Це ти бабкам на лавичці розкажи про адресне і ринкові ціни.
субсидії відмінять для більшості в кого вони є.
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:48
andrijk777 написав: alex_dvornichenko написав:
Да, территории - амбиции были на всю Украину, Сувалки, Прибалты, еще там по мелоче, но после 5 лет великого стояния на Донбассе, пора начинать выдавать достигнутое за желаемое.
Та всі вже розуміють що пора
Але великий пу можливо думає що ще 5 років війни - це норм, зі Шведами ось 21 рік воювали. Я хз що реально думає пу. Думаю ви також.
А з іншого боку можливо це вірно. Напевно після ще 5 років війни Україна вже не буде така "потужна" і Зе вже не буди такий "борець проти зла" як зараз. Може по Дніпру вийде замиритись.
ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:50
Banderlog написав: Shaman написав:
про субсидії ти брешеш - пропонують відмінити суцільне субсідуювання, а адресне залишити. чи теж за час роботи в обленерго побудував будинок 500+ - як же його утримувати за ринковими цінами?
кому ти трусиш? Це ти бабкам на лавичці розкажи про адресне і ринкові ціни.
субсидії відмінять для більшості в кого вони є.
ти почав розмову про голову МВФ - там розмова йде про відміну пільгових цін на еенергію та газ для населення. а зараз ти взагалі не зрозуміло про що кажеш...
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:55
andrijk777 написав: Shaman написав:
а ЗАЕС? а що з визнанням? а що з виборами? мову та церкву я вже навіть не рахую. якби Донбас був єдиною перепоною - гадаю, були б про це дискусії. але за лаштунками багато більше. ми ще не знаємо всі вимоги Раші - гадаєте чого вони не хочуть це проговорювати публічно...
За ЗАЕС можеш забути. РФ її захопила.
Україна нічого визнавати не буде - це очевидно. Чи буде щось визнавати США - це напевно залежить від США. Ми ніхто щоб вказувати щось США.
А що з виборами? Буде мир - будуть вибори. Очевидно Зе не хоче виборів і через це не хоче "поганого миру".
Мова і церква - ці питання ніколи важливими не були і очевидно зараз вони взагалі не обговорювались. Це чисто "для піплу" питання. Щоб пиль в очі пускати населенню.
Якщо ти чогось не знаєш - то або взнай, або не тринди.
питання, що ти не знаєш
Раша хоче Донбас, нам потрібна ЗАЕС - є про що говорити. вже писали, що Раша згодна на поділ еенергії 50 на 50. питання - хто керує, й чия буде електромережа. мережа має бути наша - це дуже важливо...
що Україна не визнає - теж надто самовпевнене твердження. подивимось. оця маячня - Зе не хоче виборів, тому проти миру - чисто російська ІПСО - бреши далі. й у перемовинах залучено багато людей, ми не диктатура.
почекаємо на подробиці - й потім побачимо, як багато ти разів помилявся
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:58
Banderlog написав: Shaman написав:
може АЕС ще побудуємо, може трохи газової генерації. теплова генерація мобільна є? щось будуть балансувати ГЕС та ГАЕС. варіантів багато. старі ТЕС відбудовувати не будуть...
ага побудуєте ще аес? Не нагадаєш на скільки ці що є загружені? Газ для газової генерації де брати будете? Європа з 2027 відмовляється від закупки російського в неї самої буде дефіцит. Шо таке мобільна теплова генерація? ) на соломі і брикетах?
ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.
з чого це в Європі буде дефіцит газу, вже якось живе. а от Раша продовжує гріти повітря своїми факелами, та закриває скважини
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:59
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
про субсидії ти брешеш - пропонують відмінити суцільне субсідуювання, а адресне залишити. чи теж за час роботи в обленерго побудував будинок 500+ - як же його утримувати за ринковими цінами?
кому ти трусиш? Це ти бабкам на лавичці розкажи про адресне і ринкові ціни.
субсидії відмінять для більшості в кого вони є.
ти почав розмову про голову МВФ - там розмова йде про відміну пільгових цін на еенергію та газ для населення. а зараз ти взагалі не зрозуміло про що кажеш...
Ну то ліпше од того населенню що пільгові ціни відмінять? За це стояв майдан?
А іще забув щоб акцизи на тютюн і спирт підняли!
То шо там з адресним субсидіюванням? Пересічний буде платити більше чи менше?
Shaman написав:
ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.
з чого це в Європі буде дефіцит газу, вже якось живе. а от Раша продовжує гріти повітря своїми факелами, та закриває скважини
пропозиції в мене прості. Зеленський має піти. Разом з усім армовіром. Нам треба мир і демобілізація. А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко.
То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.
