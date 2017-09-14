Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
"Цих" - це яких? Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
"Цих" - це яких? Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької... Тому є цей пункт чи нема - не має значення. Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.... Тільки після цих умов і будуть сформульовані умови на які погодиться Пуйло.
Hotab написав:............ А їх вже не нищили (пошкоджували, бо мабуть знищили такі масштаби непросто ) в цій війні? І хіба не було блекаутів? Але ж знов все працювало (хоча стасюки верещали що Трипільську ТЕЦ треба 20 років відновлювати) . Зараз нові удари. Але процес відновлення йде безперервно. Знов тепло зʼявляється в будинках, знов (до нових ударів) інтервали блекаутів скорочуються. Навіть ваш прифронтовий Харків не добили за 4 роки по теплу і е/е
Нищили. І відновлювали. І зраз відновлюють. Но вы знаете, можно відновлювати и древние Жигули. И они даже будут ездить. Но когда-то всё равно рассыпятся. Можно много ругать Союз, но нам от него в наследство осталась мощная энергетика (и генерация, и энергосистема). В условиях развала промышленности у неё были огромные запасы мощности. Это нас и спасает до сих пор. Я приводил данные, что до 80% потребляемой в Украине электроэнергии обеспечивают сегодня АЭС. В мирное время было:
На наявних українських АЕС встановлено 15 енергоблоків спільною потужністю 13 888 МВт, які виробляють приблизно 40-50 % від загального обсягу електроенергії в Україні. 2010 року частка АЕС у виробленні електроенергії по Україні складала 47,4 %.
Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом.... Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса.
На этом фоне ввод когенерации на 1-1,5 МВт выглядит несколько смешно. Хотя это нужно и полезно. Но проблему не решает. Энергетика держится на "честном слове и на одном крыле" и на героизме энергетиков.
P.s.
Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями — окупаемость проекта значительно затягивается.
budivelnik написав:Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької... Тому є цей пункт чи нема - не має значення.
Дивно - це коли люди говорять на чорне біле, як ти. Після переговорів в Абу‑Дабі залишилось одне принципове питання - вивід ЗСУ з Донбаса.
budivelnik написав:Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня
По-моєму для путіна це не має жодного значення
budivelnik написав:і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.
Якщо 4 роки не змогли, то дуже сумнівно що зараз зможуть. Я впевнений що обвалити точно не зможуть, можливо трохи зменшать. А взагалі - це в деякій мірі марна справа. Після миру санкції очевидно будуть зняті і всі ці потуги зменшити експорт рос. нафти - залишаться в минулому.
andrijk777 написав:.......... Якраз результати "переговорів" більш-менш очевидні - залишилась фактично єдина перешкода миру - залишки Донбасу.
Не уверен.
Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д. Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс. Так что не похоже, что цель Путина была именно Донбасс.