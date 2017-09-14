ЛАД написав:И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов? Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?
ПО фідбекам користувачів, польська бронетехніка, артилерія і ПЗРК зараз трохи кращі за російські.
Людина в якої в голові наявність ядерної зброї - перекриває необхідність туалетів в приміщенні - висуне море паралельних реальностей.. Для лада В самому бідному селі Польщі - жити краще ніж в бараках Нижнього Новгорода..
Shaman написав:ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.
з чого це в Європі буде дефіцит газу, вже якось живе. а от Раша продовжує гріти повітря своїми факелами, та закриває скважини
пропозиції в мене прості. Зеленський має піти. Разом з усім армовіром. Нам треба мир і демобілізація. А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко. То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.
а хто ж має прийти? віряне гундяєва на чолі з Медведчуком? добре, Зе піде, прийде Залужний або Притула - не бачу проблеми
за ціни населенню платить Енергоатом, тобто держава - ти цього не знав? ти в енергетиці на такому рівні? а от коли ціна населенню занижена, то починається шахер-махер, з якого бандерлоги в обленерго мають діткам на молочко
й треба визначитися - хочеш розвинену країну - то ціна на енергоносії має бути ринкова. а то чого в нас країна ніяк не розвинеться - бо не робить те, що треба для розвитку
Россия предложила Украине совместно пользоваться электроэнергией Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, сообщает Politico со ссылкой на слова американских чиновников по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби. https://www.politico.com/news/2026/01/2 ... e-00745581
Є тільки один момент. Українська енергосистема синхронізована з ЄС. Російська - нє. НЕ вийде ввімкнути АЕС одночасно в дві енергосистеми. Або нам треба повертатися до синхронізації з рашкою.
За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро). Зокрема, столиця отримала: • 1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт • 1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт • 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен • 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен. Загальна потужність переданого обладнання — 2 376 кВт.
А ще 3 млн зібрали Чехи і в найближчий час і від них прийде
Потужно... Всего две ТЭЦ одного только Киева:
по словам Кучеренко, ситуация стала еще хуже: «С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы».
не треба нам лапшити хто за що платить. Держава це МИ. При януковичу хто платив і чого має за це зараз платити населення? Бо такі ідеали майдану ? Ніщє населення? Може ознака розвинутої держави це багате населення? А не багатий ахметов який виводить гроші в європу? І за одно розкажи мені майданівець як це головний спонсор ригів остався у вас білим й бухнастим? Зеленський хоче продовження війни тому щоб був мир він має піти. Окрім того щоб не було узурпації влади депутатську недоторканість треба повернути.