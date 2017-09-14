RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:26

  ЛАД написав:
розмір ВВП та середня зп, будивельник прав, не полностью отражают ситуацию, но по ВВП на душу Польша и РФ достаточно близки.

Приравнять вЯликую Рассею и какую-то Польшу по ВВП, за это и партбилет можно на стол положить ))
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:41

  Hotab написав:

что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"?


Доля обійшла, ніколи не був в кацапії. В Польщі ясна справа багато разів.

Сьогодні їхав в Кременчуці з таксистом з Харкова (зразу чомусь згадав ЛАДа), переїхав на початку широкомасштабного.
Людина дуже далека від європейських поглядів, щось там лопотів про Америку яка зіштовхнула лобами славян і підкидає палива в багаття (очевидно мав на увазі гроші і зброю для України).
Але про Росію згадав цікаво.
Каже бував там з десяток років тому. Причому не глибока глибинка, а якесь місто. Каже, що був дуже здивований брудом, пьянством, занедбаністю всього, лінню, не бажанням щось робити для власного комфорту. Відмічав, що «ми» (очевидно харківчани) зовсім інші.
Ну от я його розповідь можу накласти на польське не столичне місто , типу Перемишль, Ржешів. Останній мені взагалі дуже сподобався.
Что есть, то есть.
Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица.
Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали.
Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше.
Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
В педерації були унікальні умови з 2000....
Один відсоток працівників педерації , зайнятий в нафтогазової галузі - генерував 50% ВВП педерації...
Можна було робити що хочеш, але було прийняте рішення
спочатку скласти все у фонди ( крім того що розграбувалось і за що купувалось лояльність населення)
а поті побачивши що економіка стагнує вирішили складене якимось чином запустити в економіку... от тут то й виникла проблема
Населення доходи якого десь на 30% формувались дотаціями за рахунок нафти/газу - настільки розжиріло що не хотіло напрягатись...
От тут то й почалась накачка істерії яка привела до 2014.....
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики.
Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...

Дякую. Не знав цього.
Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.

как все просто у "эксперта-международника" :mrgreen:

кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
или может _ровно_ "в административных границах"? тогда это с облцентрами...
ну с свошником и знатоком пи.арской конституции все понятно давно, но по "эксперту-международнику" остаются вопросы...
  ЛАД написав:Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица.
Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали.
Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше.
Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).


Есть прямая зависимость между "почистить тротуары" и возможностями экономики

Если тротуары не чищены, то все возможности промышленности - это воевать с соседями. Убивать, грабить и насиловать

Вместо того, чтобы у себя почистить тротуары
