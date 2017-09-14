|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:26
ЛАД написав:
розмір ВВП та середня зп, будивельник прав, не полностью отражают ситуацию, но по ВВП на душу Польша и РФ достаточно близки.
Приравнять вЯликую Рассею и какую-то Польшу по ВВП, за это и партбилет можно на стол положить ))
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:41
Hotab написав:
что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"?
Доля обійшла, ніколи не був в кацапії. В Польщі ясна справа багато разів.
Сьогодні їхав в Кременчуці з таксистом з Харкова (зразу чомусь згадав ЛАДа), переїхав на початку широкомасштабного.
Людина дуже далека від європейських поглядів, щось там лопотів про Америку яка зіштовхнула лобами славян і підкидає палива в багаття (очевидно мав на увазі гроші і зброю для України).
Але про Росію згадав цікаво.
Каже бував там з десяток років тому. Причому не глибока глибинка, а якесь місто. Каже, що був дуже здивований брудом, пьянством, занедбаністю всього, лінню, не бажанням щось робити для власного комфорту. Відмічав, що «ми» (очевидно харківчани) зовсім інші.
Ну от я його розповідь можу накласти на польське не столичне місто , типу Перемишль, Ржешів. Останній мені взагалі дуже сподобався.
Что есть, то есть.
Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица.
Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали.
Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше.
Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:46
ЛАД написав:
Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
В педерації були унікальні умови з 2000....
Один відсоток працівників педерації , зайнятий в нафтогазової галузі - генерував 50% ВВП педерації...
Можна було робити що хочеш, але було прийняте рішення
спочатку скласти все у фонди ( крім того що розграбувалось і за що купувалось лояльність населення)
а поті побачивши що економіка стагнує вирішили складене якимось чином запустити в економіку... от тут то й виникла проблема
Населення доходи якого десь на 30% формувались дотаціями за рахунок нафти/газу - настільки розжиріло що не хотіло напрягатись...
От тут то й почалась накачка істерії яка привела до 2014.....
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:47
andrijk777 написав: _hunter написав:
Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики.
Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...
Дякую. Не знав цього.Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає
.
как все просто
у "эксперта-международника"
кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
или может _ровно_ "в административных границах"? тогда это с облцентрами...
ну с свошником и знатоком пи.арской конституции все понятно давно, но по "эксперту-международнику" остаются вопросы...
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:50
ЛАД написав:
Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица.
Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали.
Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше.
Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
Есть прямая зависимость между "почистить тротуары" и возможностями экономики
Если тротуары не чищены, то все возможности промышленности - это воевать с соседями. Убивать, грабить и насиловать
Вместо того, чтобы у себя почистить тротуары
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:34
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?
И так далее.
В каждом посте или искажение слов собеседника, или демагогия, или просто ложь.
И на всё это отвечать?
а розмір ВВП та середня зп вже не є ознакою розвиненості?
те, що в Раші ще є радянські залишки не означає її розвиненість. все, що ви назвали, без імпорту Раша не створить - й імпортує вона критичні елементи.
"без імпорту США не створить - й імпортує вона критичні елементи".
Сегодня этого, скорее всего, не сможет сделать ни одна страна.
Глобализация, сэр, о которой вы часто вспоминаете.
розмір ВВП та середня зп, будивельник прав, не полностью отражают ситуацию, но по ВВП на душу Польша и РФ достаточно близки.
тільки в Раші є нафта та газ, а в Польщі немає. а так ВВП близький. точніше не набагато менше, бо Раша програє. а що там по зп?
та навіть, що в Україні вважається депресивним регіоном? якщо порівняти з Тувою? з Рубльовкою порівнювати не будемо - в Україні немає стільки, щоб вкрасти
а що по США - не зрозумів? що США не зробить - Patriot? F-35? хоча чого - сучасні методи атаки руських - пішки, на ослах, на мотиках - це все США не вміє
здається коли була останню сутичка американців з руськими в Сирії - після кількох питань "точно немає руських" - "ні, немає, це не ми" - був лише фарш та під сотню зниклих безвісти...
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:39
pesikot написав: ЛАД написав:
розмір ВВП та середня зп, будивельник прав, не полностью отражают ситуацию, но по ВВП на душу Польша и РФ достаточно близки.
Приравнять вЯликую Рассею и какую-то Польшу по ВВП, за это и партбилет можно на стол положить ))
якщо ще з'ясувати, що близько - це на 10-20% менше, то й фінансування можуть урізати.
а так десь на рівні Казахстану або Естонії...
Додано: Пон 26 січ, 2026 20:18
Прохожий написав: andrijk777 написав:
Дякую. Не знав цього.Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає
.
как все просто
у "эксперта-международника"
кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
или может _ровно_ "в административных границах"? тогда это с облцентрами...
ну с свошником и знатоком пи.арской конституции все понятно давно, но по "эксперту-международнику" остаются вопросы...
Так, у мене майже завжди все просто.
На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає.
Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального
