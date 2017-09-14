andrijk777 написав:Дякую. Не знав цього. Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.
...... кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть? ......
Так, у мене майже завжди все просто. На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає. Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального
>>> кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть? Сначала хотел пошутить "что, в гугле забанили?" - а потом вспомнил, в какой стране дело происходит - могли же и реально заблокировать...
ЛАД написав:користувачі пользовались польскими или российскими тоже? Как сравнивали? Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки.
Польща не виробляє танків. Це логічно, країна менша, відповідно, не в стані забезпечити повний цикл виробництва усіх видів озброєння. Але вони випускають БМП, БТР, САУ та ПЗРК, які явно кращі від російських аналогів за результатами експлуатації на полі бою.
Как видите, планирует выпускать. Но так сложно говорить. Не понятно, что с чем сравнивали. Например, польские САУ, очевидно, AHS Krab. Хорошая машина. Выпускается Польшей. Правда, всё же
Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.
Свежая разработка, выпуск начался недавно - всего 10 лет. С ем её сравнивали? Скорее всего, с 2С19М2 «Мста-С». Но уже есть более новая 2С35 «Коалиция-СВ» со значительно улучшенными характеристиками. Вряд ли на уже была на фронте - поставка серийных установок в армию началась только 2 года назад, реальное количество очень маленькое. В 2-16 на параде прошли фактически опытные образцы. Посмотрим, как она покажет себя на практике. Так что со сравнением надо быть достаточно аккуратным. При этом я не собираюсь умалять качество западных, в частности, польских, образцов вооружения. Безусловно, есть очень достойные. И это совершенно естественно. Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского. Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.
P,s, Начал писать ответ практически сразу, но... прилёты и пропал свет. Уже собирался ложиться спать, но неожиданно включили, решил дописать.
⚡️США дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки лише тоді, коли країна відмовиться від територій Донбасу, — пише Financial Times.
The Financial Times: США увязывают гарантии безопасности для Украины с мирным соглашением, предусматривающим передачу территории.
▪️Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США будут предоставлены только в том случае, если Киев сначала согласится на мирное соглашение, которое, вероятно, будет предполагать уступку Донбасса России, по словам восьми человек, знакомых с ходом переговоров.
▪️Вашингтон также предложил Украине больше оружия для укрепления ее армии в мирное время, если она — в качестве платы за мир с Россией — согласится вывести свои войска из тех частей Донбасса, которые в настоящее время контролирует, сообщили два источника.
▪️Президент Украины Владимир Зеленский надеялся подписать с США документы о гарантиях безопасности и послевоенном «плане процветания» уже в этом месяце, что могло дать Киеву рычаги влияния в будущих переговорах с Москвой.
▪️Однако Вашингтон теперь дает понять, что обязательства США в области безопасности зависят от достижения соглашения с Россией. Украинские и европейские официальные лица охарактеризовали позицию США как попытку заставить Киев пойти на болезненные территориальные уступки, которых Москва требует в любом соглашении.
▪️США еще не дали окончательного одобрения ни одному из соглашений, хотя Зеленский заявил, что тексты гарантий безопасности, которые он обсуждал с президентом Дональдом Трампом в Давосе на прошлой неделе, «готовы на 100%».
▪️Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что становится все менее ясно, готов ли Вашингтон взять на себя обязательства. «Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», — сказал чиновник.
▪️После встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне в прошлом месяце официальные лица США заявили, что предложение американских гарантий безопасности «не будет находиться на столе вечно», не вдаваясь в подробности.
▪️Украина хочет получить подтверждение гарантий безопасности от США, прежде чем отдавать какие-либо территории. Однако США считают, что Киев должен отказаться от Донбасса, чтобы война закончилась, и при этом практически не оказывают давления на Владимира Путина, чтобы тот отказался от одного из своих самых жестких и неизменных требований, заявили источники.
▪️В ответ на вопросы об условиях, связанных с гарантиями безопасности, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: «Это совершенно не соответствует действительности — единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны для достижения соглашения».
Сергій Гнезділов з 56 мотопіхотної маріупольської бригади
Мене надурила держава, декілька разів за ці 6 років. Мій молодший брат подумав що держава його не надурить, і підписав контракт 18-24. Депутати ВР, звісно ж, не проголосували за його демобілізацію, хоча МО і обіцяло, що контракти точно будуть строковими, з гарантією відстрочки. Щодо цього знову промовчить «громадянське йобщєство» та «правозахисники». Все будується на довірі. Її легко втратити і важко відновити. Чи підпишу я «терміновий контракт» під гарантію МОУ? Звісно ж ні, йдіть нхй. Мушу констатувати, з усієї моєї родини правильно вчинив лише середній брат, який перетнув Дунай, державний кордон, та будує своє життя [й доволі успішно] в Нідерландах. 🙃 Можна багато говорити про країну і державу і майбутнє і що це все недаремно. Ви й поговоріть. А я шо, куди не гляну оком стомленим - кругом одна х@йня.
Letusrock написав:Сергій Гнезділов з 56 мотопіхотної маріупольської бригади
З якою метою ви це сюди принесли? Ви самі збираєтеся зробити те, що ви підкреслили та (або) закликаєте до цього інших? Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?
Letusrock написав:Сергій Гнезділов з 56 мотопіхотної маріупольської бригади
З якою метою ви це сюди принесли?
Буквально одно предложение осталось дочитать до ответа на вопрос
Letusrock написав:Сергій Гнезділов з 56 мотопіхотної маріупольської бригади
З якою метою ви це сюди принесли? Ви самі збираєтеся зробити те, що ви підкреслили та (або) закликаєте до цього інших? Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?
жиночка война до 2063 года так что власть и порядки не критиковать? чтобы в точности как на эрефии было? они ведь тоже свою диктатуру начали оправдывапть "борьбой с терроризмом" и "кольцом врагов"