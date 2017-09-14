⚡️США дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки лише тоді, коли країна відмовиться від територій Донбасу, — пише Financial Times.The Financial Times: США увязывают гарантии безопасности для Украины с мирным соглашением, предусматривающим передачу территории.▪️Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США будут предоставлены только в том случае, если Киев сначала согласится на мирное соглашение, которое, вероятно, будет предполагать уступку Донбасса России, по словам восьми человек, знакомых с ходом переговоров.▪️Вашингтон также предложил Украине больше оружия для укрепления ее армии в мирное время, если она — в качестве платы за мир с Россией — согласится вывести свои войска из тех частей Донбасса, которые в настоящее время контролирует, сообщили два источника.▪️Президент Украины Владимир Зеленский надеялся подписать с США документы о гарантиях безопасности и послевоенном «плане процветания» уже в этом месяце, что могло дать Киеву рычаги влияния в будущих переговорах с Москвой.▪️Однако Вашингтон теперь дает понять, что обязательства США в области безопасности зависят от достижения соглашения с Россией. Украинские и европейские официальные лица охарактеризовали позицию США как попытку заставить Киев пойти на болезненные территориальные уступки, которых Москва требует в любом соглашении.▪️США еще не дали окончательного одобрения ни одному из соглашений, хотя Зеленский заявил, что тексты гарантий безопасности, которые он обсуждал с президентом Дональдом Трампом в Давосе на прошлой неделе, «готовы на 100%».▪️Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что становится все менее ясно, готов ли Вашингтон взять на себя обязательства. «Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», — сказал чиновник.▪️После встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне в прошлом месяце официальные лица США заявили, что предложение американских гарантий безопасности «не будет находиться на столе вечно», не вдаваясь в подробности.▪️Украина хочет получить подтверждение гарантий безопасности от США, прежде чем отдавать какие-либо территории. Однако США считают, что Киев должен отказаться от Донбасса, чтобы война закончилась, и при этом практически не оказывают давления на Владимира Путина, чтобы тот отказался от одного из своих самых жестких и неизменных требований, заявили источники.▪️В ответ на вопросы об условиях, связанных с гарантиями безопасности, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: «Это совершенно не соответствует действительности — единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны для достижения соглашения».