ЛАД написав:

С ем её сравнивали? Скорее всего, с 2С19М2 «Мста-С». Но уже есть более новая 2С35 «Коалиция-СВ» со значительно улучшенными характеристиками. Вряд ли на уже была на фронте - поставка серийных установок в армию началась только 2 года назад, реальное количество очень маленькое. В 2-16 на параде прошли фактически опытные образцы. Посмотрим, как она покажет себя на практике.Так что со сравнением надо быть достаточно аккуратным. При этом я не собираюсь умалять качество западных, в частности, польских, образцов вооружения. Безусловно, есть очень достойные. И это совершенно естественно. Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.