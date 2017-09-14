fler написав:Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?
фубли отрабатывают, как не зайду одни и те же полотна пишут - это работа или служба.
"холопы доллара шакалят возле американского посольства"(с) путин вам ребята. с вашей ментальной конституцией под любой диктатурой хорошо будет. так черниговские черносотенцы после революции 1917 записались в петлюровцы, а после победы советов в коммунисты
Зараз шоста ТЕЦ точно не подає теплоносія. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — у ніч на суботу.
Xenon написав:гей..ры в своем репертуаре с такими союзниками и врагов ненада
Франция блокирует закупку ракет Storm Shadow для Украины, – The Telegraph.
Германия исчерпала возможности поставок Украине дополнительных ЗРК Patriot, – Писториус.
Німеччина більше не може передавати Україні Patriot - Пісторіус Берлін вичерпав свої можливості у сфері протиповітряної оборони та закликає союзників активніше долучатися до підтримки України, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Надо больше потужничать, смелее обличать "продажного Трампа". Тогда все засовестятся , дадут атомные бомбы вместе с подолодками
ЛАД написав:С ем её сравнивали? Скорее всего, с 2С19М2 «Мста-С». Но уже есть более новая 2С35 «Коалиция-СВ» со значительно улучшенными характеристиками. Вряд ли на уже была на фронте - поставка серийных установок в армию началась только 2 года назад, реальное количество очень маленькое. В 2-16 на параде прошли фактически опытные образцы. Посмотрим, как она покажет себя на практике. Так что со сравнением надо быть достаточно аккуратным. При этом я не собираюсь умалять качество западных, в частности, польских, образцов вооружения. Безусловно, есть очень достойные. И это совершенно естественно. Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского. Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.
Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті. Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили. Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС. Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею