Xenon написав:если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое
Потужно... Я бы даже сказал православно...
с переработкой городов и сёл в строймусор
необовязково. Ці міста будуть порожні. Крім нас бажаючих бути "щитом" (нагадує одне слово англійською) нема. Поки війська рф будуть заходити у Варшаву, польські фермери будуть на лодках штурмувати атлантику з іспанського берега
⚡️США дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки лише тоді, коли країна відмовиться від територій Донбасу, — пише Financial Times.
Білий дім офіційно спростувала чутки про тиск на Україну щодо територіальних поступок. Заступниця прессекретаря Анна Келлі назвала цю інформацію Financial Times назвали неправдивою та заявили, що США лише сприяють переговорному процесу https://informator.ua/uk/u-trampa-zaper ... su-reuters
У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії. https://www.kyivpost.com/uk/post/68756