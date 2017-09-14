RSS
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:13

  _hunter написав:
  Xenon написав:
  _hunter написав:Что-что я слышу? - "коалиция охочих поговорить" не факт, что миротворцев введет/гарантии даст? :lol:

если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое

Потужно... Я бы даже сказал православно...

с переработкой городов и сёл в строймусор
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:24

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое

Потужно... Я бы даже сказал православно...

с переработкой городов и сёл в строймусор
необовязково. Ці міста будуть порожні. Крім нас бажаючих бути "щитом" (нагадує одне слово англійською) нема. Поки війська рф будуть заходити у Варшаву, польські фермери будуть на лодках штурмувати атлантику з іспанського берега
Letusrock
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:25

  alex_dvornichenko написав:
  fler написав:Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?

фубли отрабатывают, как не зайду одни и те же полотна пишут - это работа или служба.

ви думаєте вказаний військовослужбовець Гнезділов відробляє рублі?
Letusrock
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:31

  Wirująświatła написав:
⚡️США дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки лише тоді, коли країна відмовиться від територій Донбасу, — пише Financial Times.

Білий дім офіційно спростувала чутки про тиск на Україну щодо територіальних поступок. Заступниця прессекретаря Анна Келлі назвала цю інформацію Financial Times назвали неправдивою та заявили, що США лише сприяють переговорному процесу
https://informator.ua/uk/u-trampa-zaper ... su-reuters
Water
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:38

  fler написав:Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?

Хто, влада? На власну кишеню. Міндича піймали? Когось посадили?
Water
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії.
https://www.kyivpost.com/uk/post/68756
Water
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:46

  fler написав:Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?

Не проти України, а проти державної влади України! Відразу видно за що хвилюється fler. Вона хвилюється за владу а не за Україну.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7321
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
