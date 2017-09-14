Xenon написав:если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое
Потужно... Я бы даже сказал православно...
с переработкой городов и сёл в строймусор
необовязково. Ці міста будуть порожні. Крім нас бажаючих бути "щитом" (нагадує одне слово англійською) нема. Поки війська рф будуть заходити у Варшаву, польські фермери будуть на лодках штурмувати атлантику з іспанського берега
⚡️США дали зрозуміти Україні, що нададуть гарантії безпеки лише тоді, коли країна відмовиться від територій Донбасу, — пише Financial Times.
Білий дім офіційно спростувала чутки про тиск на Україну щодо територіальних поступок. Заступниця прессекретаря Анна Келлі назвала цю інформацію Financial Times назвали неправдивою та заявили, що США лише сприяють переговорному процесу https://informator.ua/uk/u-trampa-zaper ... su-reuters
У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії. https://www.kyivpost.com/uk/post/68756
alex_dvornichenko написав:фубли отрабатывают, как не зайду одни и те же полотна пишут - это работа или служба.
ви думаєте вказаний військовослужбовець Гнезділов відробляє рублі?
До чого тут військовослужбовець Гнезділов? Ми не знаємо чи це він писав чи може ШІ Зате знаємо, хто розповсюджує і хто, зокрема, сюди приніс. Вам, а не йому було задано три питання. Повторюю і чекаю відповіді на них. 1) З якою метою ви це сюди принесли?
Letusrock написав:Сергій Гнезділов з 56 мотопіхотної маріупольської бригади
Мене надурила держава, декілька разів за ці 6 років. Мій молодший брат подумав що держава його не надурить, і підписав контракт 18-24. Депутати ВР, звісно ж, не проголосували за його демобілізацію, хоча МО і обіцяло, що контракти точно будуть строковими, з гарантією відстрочки. Щодо цього знову промовчить «громадянське йобщєство» та «правозахисники». Все будується на довірі. Її легко втратити і важко відновити. Чи підпишу я «терміновий контракт» під гарантію МОУ? Звісно ж ні, йдіть нхй. Мушу констатувати, з усієї моєї родини правильно вчинив лише середній брат, який перетнув Дунай, державний кордон, та будує своє життя [й доволі успішно] в Нідерландах. 🙃 Можна багато говорити про країну і державу і майбутнє і що це все недаремно. Ви й поговоріть. А я шо, куди не гляну оком стомленим - кругом одна х@йня.
2) Ви самі збираєтеся зробити те, що ви підкреслили та (або) закликаєте до цього інших? 3) Цей відвертий заклик проти державної влади України під час війни працює на кого?