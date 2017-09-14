RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16582165831658416585
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею
Навіть порівнюючи з Польщею - лад пробує маніпулювати..
Почалось з подушового ВВП..яке однакове як в Польщі так і в Педерації...
Але це однакове на цифрах - зовсім різне по якості життя населення.
Адже
а - у Польщі набагато кращий клімат , тому проживання в Польщі потребує менших фінансових затрат ніж проживання в Педерації.. Так для прикладу
Аляска - мешканцям Аляски США платить 2000-2500 доларів/місяць з нафтових доходів Аляски
Гренландія - мешканцям Гренландії Данія платить 1 млрд доларів/рік що на 60000 осіб приблизно дорівнює 1 млрд/12місяців/60000=1 389 доларів/місяць на кожного мешканця
б - ВВП Польщі не несе витрат на Війну (для Педерації це мінімум 150-200 млрд доларів ) тобто з ВВП подушового педерації треба відмінусувати мінімум 1000-1500 доларів з особи.
в - розподіл ВВП між населенням. В Польщі відсутнє таке поняття як олігархат , а раз так, то ВВП рівніше поділене між населенням в порівнянні з Педерацією (125 росіян входить в 1000 найбагатших по Форбсу , і жоден поляк не входить , ба більше на всю Польщу тільки 10 осіб мають капітал який наближається до 1 млрд доларів)

От і виходить
ВВП -однакове
якість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі.
але для того щоб замаскувати цю істину
лад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків...
Так для довідки
По танках то найкраще жилось в СРСР
а якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27848
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 16:10

Власти распродали три четверти запасов золота из ФНБ на фоне

ЛАД

вибачте за москальську, цитати не перекладаю для вас


За 2022–2025 годы объём золота на балансе Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 71%, следует из данных Минфина России. На 1 января в фонде осталось 160,2 тонны золота на обезличенных счетах в ЦБ против 554,9 тонны по состоянию на май 2022 года.

Общий объём ликвидных активов ФНБ, к которым помимо золота относятся китайские юани, на начало января составлял 4,1 трлн рублей. Если цены на нефть и курс рубля останутся на текущих уровнях, по итогам года из ФНБ изымут 2,5 трлн рублей — то есть около 60% оставшихся средств, оценивают аналитики ВТБ.


якщо ціни на URALS (54дол за барель ) залишаться, то витратяться всі 4,1млн, і навіть більше (звідки більше? надрукують, піпл хавает)
prodigy
 
Повідомлень: 13157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 16:17

санкції не працюють?

В декабре 2025 года жители (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)Арзамаса пожаловались на недоступность КТ и МРТ. По их словам, томографы в центральной городской больнице регулярно выходят из строя, пациенты вынуждены ехать в Нижний Новгород или обращаться в частные центры. Ранее, летом 2025 года, аналогичная ситуация возникла в Кингисеппском районе Ленинградской области, где одновременно вышли из строя оба аппарата КТ — в поликлинике и стационаре.

Восстановление вышедших из строя аппаратов КТ и МРТ в текущих условиях может затягиваться до года из-за санкций, рассказали Forbes участники рынка. «Большая часть электронных компонентов относится к товарам двойного назначения, и для ввоза каждой важной детали требуется лицензия. Количество процедур и сроки поставок из-за этого выросли вдвое–втрое», — пояснил ведущий аналитик Vademecum Михаил Мыльников.


В Иркутской области пассажиров гражданских рейсов начали перевозить в грузовых самолётах

Пассажиры регулярного гражданского рейса РД-382 из Иркутска в рабочий посёлок Мама, выполнявшегося 22 января, пожаловались на авиакомпанию «ИрАэро» из-за замены самолёта без уведомления, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам людей, их пересадили в грузовой самолёт Ан-26, хотя в рейсе был заявлен пассажирский Ан-24. Надзорное ведомство организовало проверку.

«В целях обеспечения регулярности полётов и недопущения задержек вылетов или прилётов авиакомпания оставляет за собой право замены воздушного судна. Это прописано в правилах», — заявили в авиакомпании.


отцов наших в пыльных(дымных) вагонах
Поезда увозили на фронт.

"марш прощание словянки"(с)

надо привыкать (с)
prodigy
 
Повідомлень: 13157
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16582165831658416585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 196940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 398969
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1105818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6905)
27.01.2026 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.