Навіть порівнюючи з Польщею - лад пробує маніпулювати..
Почалось з подушового ВВП..яке однакове як в Польщі так і в Педерації...
Але це однакове на цифрах - зовсім різне по якості життя населення.
Адже
а - у Польщі набагато кращий клімат , тому проживання в Польщі потребує менших фінансових затрат ніж проживання в Педерації.. Так для прикладу
Аляска - мешканцям Аляски США платить 2000-2500 доларів/місяць з нафтових доходів Аляски
Гренландія - мешканцям Гренландії Данія платить 1 млрд доларів/рік що на 60000 осіб приблизно дорівнює 1 млрд/12місяців/60000=1 389 доларів/місяць на кожного мешканця
б - ВВП Польщі не несе витрат на Війну (для Педерації це мінімум 150-200 млрд доларів ) тобто з ВВП подушового педерації треба відмінусувати мінімум 1000-1500 доларів з особи.
в - розподіл ВВП між населенням. В Польщі відсутнє таке поняття як олігархат , а раз так, то ВВП рівніше поділене між населенням в порівнянні з Педерацією (125 росіян входить в 1000 найбагатших по Форбсу , і жоден поляк не входить , ба більше на всю Польщу тільки 10 осіб мають капітал який наближається до 1 млрд доларів)
От і виходить
ВВП -однакове
якість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі.
але для того щоб замаскувати цю істину
лад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків...
Так для довідки
По танках то найкраще жилось в СРСР
а якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти