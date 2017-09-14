Додано: Вів 27 січ, 2026 15:36

sashaqbl написав: Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею

Навіть порівнюючи з Польщею - лад пробує маніпулювати..Почалось з подушового ВВП..яке однакове як в Польщі так і в Педерації...Але це однакове на цифрах - зовсім різне по якості життя населення.Аджеа - у Польщі набагато кращий клімат , тому проживання в Польщі потребує менших фінансових затрат ніж проживання в Педерації.. Так для прикладуАляска - мешканцям Аляски США платить 2000-2500 доларів/місяць з нафтових доходів АляскиГренландія - мешканцям Гренландії Данія платить 1 млрд доларів/рік що на 60000 осіб приблизно дорівнює 1 млрд/12місяців/60000=1 389 доларів/місяць на кожного мешканцяб - ВВП Польщі не несе витрат на Війну (для Педерації це мінімум 150-200 млрд доларів ) тобто з ВВП подушового педерації треба відмінусувати мінімум 1000-1500 доларів з особи.в - розподіл ВВП між населенням. В Польщі відсутнє таке поняття як олігархат , а раз так, то ВВП рівніше поділене між населенням в порівнянні з Педерацією (125 росіян входить в 1000 найбагатших по Форбсу , і жоден поляк не входить , ба більше на всю Польщу тільки 10 осіб мають капітал який наближається до 1 млрд доларів)От і виходитьВВП -однаковеякість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі.але для того щоб замаскувати цю істинулад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків...Так для довідкиПо танках то найкраще жилось в СРСРа якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти