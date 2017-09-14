andrijk777 написав:
7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.
"закон про три крабові палочки"
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:32
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50
андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:58
а какая разница?
ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Миллионы людей замерзают. Нужно что-то делать", — глава МВД Клименко о ситуации в Киеве
ГСЧС и полиция работают в усиленном режиме. В столице усилили патрулирование примерно на 30% (ежесуточно на службе более 1200 полицейских в составе 450+ патрулей). Известно о двух погибших спасателях за последние два дня.
Посмотрите на его морду. Он же имбецил
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:24
це вброс, для кого? для путіна
має сумнів, що наявність десятка ракет вплине на шизофреніка, підвищить ставки? яз хз?
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:27
три
