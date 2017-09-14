RSS
  #<1 ... 16583165841658516586
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:32

  andrijk777 написав:

7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.

"закон про три крабові палочки"
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50

  andrijk777 написав:

7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.

андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...
Прохожий
 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:58

а какая разница?

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/

ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
Прохожий
 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Миллионы людей замерзают. Нужно что-то делать", — глава МВД Клименко о ситуации в Киеве

ГСЧС и полиция работают в усиленном режиме. В столице усилили патрулирование примерно на 30% (ежесуточно на службе более 1200 полицейских в составе 450+ патрулей). Известно о двух погибших спасателях за последние два дня.


Посмотрите на его морду. Он же имбецил
Бетон

 




 

 



Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:24

  Water написав:У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії.
https://www.kyivpost.com/uk/post/68756


це вброс, для кого? для путіна

має змусити Кремль до поступок
має сумнів, що наявність десятка ракет вплине на шизофреніка, підвищить ставки? яз хз?

prodigy
 




 

 



Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:27

три

  fox767676 написав:"закон про три крабові палочки"

декомунізація
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:28

  Бетон написав:"Миллионы людей замерзают. Нужно что-то делать", — глава МВД Клименко о ситуации в Киеве

ГСЧС и полиция работают в усиленном режиме. В столице усилили патрулирование примерно на 30% (ежесуточно на службе более 1200 полицейских в составе 450+ патрулей). Известно о двух погибших спасателях за последние два дня.


Посмотрите на его морду. Он же имбецил

Может на твою морду посмотрим, тоже явно интелектом не блещешь
pesikot

 




 

 


  #<1 ... 16583165841658516586


    





