"Миллионы людей замерзают. Нужно что-то делать", — глава МВД Клименко о ситуации в Киеве
ГСЧС и полиция работают в усиленном режиме. В столице усилили патрулирование примерно на 30% (ежесуточно на службе более 1200 полицейских в составе 450+ патрулей). Известно о двух погибших спасателях за последние два дня.
Water написав:У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії. https://www.kyivpost.com/uk/post/68756
це вброс, для кого? для путіна
має змусити Кремль до поступок
має сумнів, що наявність десятка ракет вплине на шизофреніка, підвищить ставки? яз хз?
