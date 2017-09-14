але до Чернігова вони підійдуть набагато скоріше, і ми нарешті переконаємось що ти ждун-пристосуванець обыкновенный. Чи теж будеш бігти, як минулого разу?
Додано: Вів 27 січ, 2026 23:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 27 січ, 2026 23:53
Не забываю.
Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии.
При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела.
Это, что касается вооружений.
Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них.
Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
