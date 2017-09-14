RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16585165861658716588
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:etusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать

але до Чернігова вони підійдуть набагато скоріше, і ми нарешті переконаємось що ти ждун-пристосуванець обыкновенный. Чи теж будеш бігти, як минулого разу?
Letusrock
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:.........
Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.
Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.

Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті.
Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили.
Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС.
Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею
Не забываю.
Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии.
При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела.
Это, что касается вооружений.
Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них.
Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38481
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16585165861658716588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 197143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15482)
27.01.2026 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.