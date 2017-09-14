|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:38
fox767676 написав: fler написав:
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.
Бред какой-то.
Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
" пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (с) Матфей.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:42
Господар Вельзевула написав:
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5188
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 23:18
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
Славко вводить в лексикон неологізми
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42212
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 27 січ, 2026 23:46
pesikot написав:
etusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать
але до Чернігова вони підійдуть набагато скоріше, і ми нарешті переконаємось що ти ждун-пристосуванець обыкновенный. Чи теж будеш бігти, як минулого разу?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2969
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 23:53
sashaqbl написав: ЛАД написав:
......... Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.
Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся
Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.
Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті.
Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили.
Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС.
Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею
Не забываю.
Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии.
При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела.
Это, что касается вооружений.
Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них.
Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38481
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 28 січ, 2026 00:47
ЛАД написав:
Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
1 Не може бути ВЕЛИКОЮ країна мешканці якої їдуть за 3000+ км вбивати сусідів за унітази...
2 Взагалі не може бути ВЕЛИКОЮ країна, в якій 60% населення НЕ користується унітазами, бо ходить в деревяну будку викопану на розі будинку
3 Як тільки якийсь депутат заявив що у випадку проблем в Києві треба буде ВИКОПАТИ тимчасові вбиральні - його ледве з лайном не змішали пояснюючи що навіть удари вЯлІкОй не повинні скочувати Київ до вигляду Мурмаснька і навіть при відсутності електрики і водопостачанняє перевізні туалети....
ЛАД написав:
А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
Так тут тобі й пояснюють
Те що 10-20% з 140 млн живуть краще - не змінює того що 80% живуть в лайні ВСІ роки поки з педерації перло вЯлІчІє
І саме ЇХ скотське життя і було тим стимулом який кинув їх вмирати у вигляді протухшого мяса в степах України....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27850
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 01:00
Коли росіяни на переговорах в Абу-Дабі щось починали говорити про територію,
Буданов звертався до того, хто говорив:
— Простите, а напомните Вашу фамилию?
І записував щось у блокнотик. Більше про територію росіяни не говорили.»
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27850
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|197182
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|399209
|
|
|6076
|1106124
|
|