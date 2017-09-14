RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:22

  flyman написав:
  _hunter написав:А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса" :lol:

загальний вагон

Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:38

  fox767676 написав:
  fler написав:
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.

Бред какой-то.
Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?


Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)

" пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (с) Матфей.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:42

  Господар Вельзевула написав:Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)


я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:18

Славко вводить в лексикон неологізми

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)


я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать
"В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать

Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:46

  pesikot написав:etusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать

але до Чернігова вони підійдуть набагато скоріше, і ми нарешті переконаємось що ти ждун-пристосуванець обыкновенный. Чи теж будеш бігти, як минулого разу?
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 23:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:.........
Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.
Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.

Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті.
Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили.
Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС.
Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею
Не забываю.
Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии.
При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела.
Это, что касается вооружений.
Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них.
Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 00:47

  ЛАД написав:Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
1 Не може бути ВЕЛИКОЮ країна мешканці якої їдуть за 3000+ км вбивати сусідів за унітази...
2 Взагалі не може бути ВЕЛИКОЮ країна, в якій 60% населення НЕ користується унітазами, бо ходить в деревяну будку викопану на розі будинку
3 Як тільки якийсь депутат заявив що у випадку проблем в Києві треба буде ВИКОПАТИ тимчасові вбиральні - його ледве з лайном не змішали пояснюючи що навіть удари вЯлІкОй не повинні скочувати Київ до вигляду Мурмаснька і навіть при відсутності електрики і водопостачанняє перевізні туалети....
  ЛАД написав:А что касается качества жизни...
Россия очень разная.
Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
Так тут тобі й пояснюють
Те що 10-20% з 140 млн живуть краще - не змінює того що 80% живуть в лайні ВСІ роки поки з педерації перло вЯлІчІє
І саме ЇХ скотське життя і було тим стимулом який кинув їх вмирати у вигляді протухшого мяса в степах України....
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 01:00

не моє.... хоч і возвеличення, але подобається

Коли росіяни на переговорах в Абу-Дабі щось починали говорити про територію,
Буданов звертався до того, хто говорив:
Простите, а напомните Вашу фамилию?
І записував щось у блокнотик. Більше про територію росіяни не говорили.»
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 02:06

  fler написав:Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією.
..........
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7229924/
:?:
Мирный договор с РФ будет подписан с США :?: :shock:

Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану.
:?:
США могут гарантировать вступление Украины в ЕС?
Хотя такой фразы в интервью Сибиги не нашёл.

Для цього Україні необхідна, зокрема, самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї.
Мы сами будем выпускать Патриоты и, например, Томагавки :?:

– Ключове і найважливіше – це, звісно ж, досягнення переможного миру.

за будь-яких умов нам доведеться зберегти численну армію. Наші партнери цього свідомі і підтримують це.
Это какую? 800 тысяч?
Компенсаційна комісія, що присуджує репарації постраждалим від агресії РФ – тут дуже би хотілося отримати перші внески, щоб ця інфраструктура не була абстрактною і невідворотність покарання була очевидною.

Агресор повинен відчувати цю невідворотність.
.....я маю для вас дуже чітку відповідь: притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України.

Це – тверда позиція і для України, і для наших європейських партнерів.
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2026/01/27/7229924/
Там ещё много интересного.
Но если бы я точно знал, что наша делегация на переговорах придерживается таких инструкций, то о каких-то результатах можно забыть. Разве что какое-то кратковременное перемирие, но тоже крайне маловероятно.
Очень надеюсь, что Сибига просто... несколько отстал от жизни.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 02:29

Да, ещё по интервью Сибиги.
буквально за 10 хвилин до початку інтерв'ю я отримав повідомлення від свого товариша Петра Мацінки, міністра закордонних справ Чехії, про виділення Україні 500 тисяч доларів на нашу енергетику. Чехія відгукнулася на потреби України.

І це тільки урядовий канал – а є також акція "Тепло для України" від чеського суспільства. Вона безпрецедентно масштабна, чехи зібрали понад 6 млн євро. Це дуже надихає! Чеське суспільство об'єднується у підтримці України.
Ну да, спасибо.
Но сравните это с видео Янмны Соколовой, которое выложил prodigy в viewtopic.php?p=5927289#p5927289 - с 10.30 до 12.10.
"Треба звикнути жити в країні генераторів".
Ещё Сибига мог бы почитать https://www.reuters.com/business/energy/how-attacks-ukraines-nuclear-power-substations-could-cause-total-blackout-2026-01-23/ (я эту ссылку уже давал). Если он считает, что этими генераторами можно компенсировать "ущерб генерирующим мощностям Украины мощностью 8,5 гигаватт, нанесенный "российскими обстрелами с октября 2025 года", то говорить не о чем.
Сибига, видимо, не понимает, что генераторами, может быть, запитают его кабинет и квартиру, но всю Украину так обеспечить ээ не удастся.
Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.
