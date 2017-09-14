|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:39
pesikot написав:
Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:05
prodigy написав: ЛАД написав:
роіся воює сама, так?
Пекин поставляет жизненно важное оборудование, поскольку Россия ускоряет производство ракет, способных поразить Европу за считанные минуты.
40% компонентів роіся отримує від КНР, це доказ чи ні?
Тут недавно проскакивала информация по украинским дронам: за 80% компонентов - китайские.
2
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:06
ЛАД написав:
.........
РФ ведёт войну, в основном, своими
силами и за свои
средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......
ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:09
Vadim_ написав: pesikot написав:Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже
При этом и из страны людей - власти не выпускают. Какое тут "решение" нужно предлагать?
2
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:12
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:13
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
.........
РФ ведёт войну, в основном, своими
силами и за свои
средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......
ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.
После первого абзаца можно ставить точку.
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!" - вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:15
Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ
що це за фігня - "енергетичне"?
повинно бути "повітряне"
