Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:44
pesikot написав:
Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Як відомо (тобі) путін нехоче миру а тільки всіх повбивати і за вічну війну, тобто вести перемовини немає сенсу.
Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:48
Letusrock написав:
Але як в це вписуться сьогоднішні чутки про енергетичне перемиря в той момент коли на Київ суне мороз -25 а енергосистема скоріше мертва ніж жива?
Не виключаю що це брехня і обстріл буде чи сьогодні чи завтра.
Але якщо ні, то тобі доведеться зробити той самий "крок до перевороту думок"(с)
Не факт. Ти ж не знаєш, що йому пообіцяли в обмін на припинення обстрілів. Може Трамп перестане захоплювати російські танкери...
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:53
Letusrock написав:
чутки про енергетичне перемиря
сколько этих перемирий уже было? помню договорняк не бить по зернохранилищам. С такими целями как у путина перемирия невозможны. Даже если сдаться Украину и украинцев продолжат уничтожать. Устроят бучу в каждом городе, остальных сошлют в сибирь снег убирать. путин хочет войти в историю как сталин-2. Чтобы ему памятники потом ставили и в мавзолей положили. Что ещё хотеть человеку у которого 25 лет всё есть? только большой войны и страха как перед сталиным. Видимо ничего другое уже не возбуждает.
2
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:01
Letusrock написав: pesikot написав:
Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Як відомо (тобі)
вообще наглость зашкаливает
персонаж никогда не скрывает свою собачью радость каждый раз когда мирный процесс стопорится, информационно саботирует как может
но когда его спрашивают как он видит перспективы разрешения и свою возможную роль в них - в ответ гневный пустопотужный лай и перевод стрелок на людей ,которые много раз сказали что военного рещения уже нет
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:07
Wirująświatła написав:
Даже если сдаться
что вы несете
это опция где-то обсуждается "сдаться"?
в 28 пунктах нет никаких требований по демилитаризации
600тис армия это дофига и непонятно как ее набирать без мобилизации
вы мастера громкого пустопорожнего слова, для вас и янукович был "така тиранія що терпіти вже не можна"
а когда доходит до дела отвечать за свою пустопотужность подставляете вместо себя "бандерлогов"
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 29 січ, 2026 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:11
fox767676 написав:
что вы несете
это опция где-то обсуждается "сдаться"?
в 28 пунктах нет никаких требований по демилитаризации
600тис армия это дофига и непонятно как ее набирать без мобилизации
600 тисячна армія мирного часу - це нереально.
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:12
ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав:
Надо продолжать воевать!
Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
У кого "у нас"?
Дуууже смішно, ЛАД. У нас - це у народа України, інтереси якого представляє Президент.
ЛАД написав:
Вы уже воюете?
Якщо призвуть, то піду. Поки що вважають, що я потрібна та ефективніша на своєму робочому місці.
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:12
Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ
Розхерачили нам в одні ворота всю енергетику, то тепер можна і перемир'я.
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:12
fox767676 написав: Wirująświatła написав:
Даже если сдаться
что вы несете
это опция где-то обсуждается "сдаться"?
в 28 пунктах нет никаких требований по демилитаризации
600тис армия это дофига и непонятно как ее набирать без мобилизации
фортеця має бути фортечною, тому ніяких відкриття кордонів М2260: #арбайтмахтфрай
1
4
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:14
Schmit написав: Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ
Розхерачили нам в одні ворота всю енергетику, то тепер можна і перемир'я.
КО
