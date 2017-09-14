fler написав:що як науковець вона не дуже затребувана. Напевно, в ЗСУ вона ефективніша. Мій h-індекс = 18, отже моя ефективність у науці значно більша. Центр працює як ключова медійна структура в системі Командування Сухопутних військ, що об'єднує військових журналістів та медійників для ведення інформаційної війни. Чи не те саме я роблю тут?))
Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття? Чи ви по айпішнику виявили "когось" і притягнули за державну зраду? Чи я колись побачу на мавзолеї контактний телефон +7(499)994-99-13?
Ось ще одна науковиця:
Кандидатка фізико-математичних наук із Києва з позивним "Тет" служить у 6 окремому полку ССпО "Рейнджер", що на Хмельниччині. Понад десять років вона працювала в столичному Інституті космічних досліджень. У війську займається РЕБами й РЕРами.
Ох згадую свої студеньтьсякі роки, коли ми писали статті і просто вписували викладачів, звичайно що вони перечитували пару раз, хоча не всі)) А ще як згадаю свою кафедру і скільки там було дармоїдів, один препод дуже умний був ТАУ читав, але мав дуже 'бажання' когось навчити. А ще уявляєте на кафедрі робототехніки, робот - не працює)) Зайшов зараз переглянути що там, половина від армії ховається, другий дружину влаштував, ще частина як викладачі ноль без палочки. Зате один якийсь новий з америки то в ньом цей індекс цитувань h-260, оце вже інша справа, може і може чомусь навчити, Нанотехнології та наноматеріали читає. А ще один працює якого ще 15років тому хотіли звільнити, чи жалко може я не знаю, завжди нам говорив надо поставити десь 20% п'ятірок, щоб декан не ругав.