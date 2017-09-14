RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:48

Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали


Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:53

  Wirująświatła написав:Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали

Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.

а ще хоче бути володарем світу, й що? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58

  pesikot написав:
  Schmit написав:Для розуміння реальної ситуації.


Через 4 дні(роки), Зоркій Сокол помітив, що у сарая відсутня одна стіна ...

Війна на виснаження триває з квітня 2022 року, коли бліцкріг якось не пройшов ...

Якщо по твоєму на виснаження почалось з квітня 2022 року, то на чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?

  fler написав:Schmit, "осада" - це оточення військами укріпленого місця з метою його захоплення. Київ вже оточують? На кого розраховано це лайно?

Написано "готовят к..." - і це навіть якщо читати тіьки заголовки. Ох, коли ж ви порозумнішаєте.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 30 січ, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали

Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.

а ще хоче бути володарем світу, й що? ;)

По хотілкам максимум віталя правий
Але слон міг би зʼїсти 150 кг бананів , та хто йому дасть


чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?



Залежить від співвідношення втрат і зміни кацапських планів завдяки необхідності відбивати ці контрнаступи. Шміт і тут знає, що плани ніяк не змінились і втрати всюди були не на нашу користь. Так?
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:33

‼️Російські перемовники приватно «вибачилися» за удар по пасажирському поїзду на Харківщині, — NYT з посиланням на одного з радникиків Офісу президента України

Він повідомив, що можливе енергетичне перемир’я між Києвом і москвою є «джентльменською угодою», досягнутою під час переговорів в Абу-Дабі 23–24 січня. Водночас домовленість не набула чинності одразу.

За даними видання, припинення ударів по енергетиці мало стартувати в понеділок, 26 січня. Однак уже 27 січня рф завдала ударів по Одесі та пасажирському поїзду в Харківській області. Після цього, за словами радника ОП, російська сторона «приватно вибачилася», заявивши, що не всі підрозділи армії рф отримали наказ утриматися від вогню.



Сегодня новостная лента адская дичь.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:35

  Hotab написав:
  schmit написав:
чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?


Залежить від співвідношення втрат і зміни кацапських планів завдяки необхідності відбивати ці контрнаступи. Шміт і тут знає, що плани ніяк не змінились і втрати всюди були не на нашу користь. Так?

Наші втрати завжди менші на порядки, навіть у потужних контрнаступах (так сказали на марафоні). Сумніватись у цьому - зрада.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:40

Schmit


Сумніватись у цьому - зрада.


Та я і так зрозумів що жодних цифр у тебе ніколи не було і не буде. Просто пуки в муку для вау-ефекту
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:52

  Hotab написав:Schmit


Сумніватись у цьому - зрада.


Та я і так зрозумів що жодних цифр у тебе ніколи не було і не буде. Просто пуки в муку для вау-ефекту

Я вірю Зе і марафону.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:01

  Hotab написав:Schmit


Сумніватись у цьому - зрада.


Та я і так зрозумів що жодних цифр у тебе ніколи не було і не буде.

Так их же засекретили. За разглашение - еще и статья есть небось...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:04

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit


Сумніватись у цьому - зрада.


Та я і так зрозумів що жодних цифр у тебе ніколи не було і не буде. Просто пуки в муку для вау-ефекту

Я вірю Зе і марафону.

Тоді вас там двоє (шиза?) . Бо один дивиться марафон і вірить, а другий каже «контрнаступи зрада»
А взагалі ти зайнявся примітивним флудом.
Якщо у тебе нема жодних ознак зради, то навіщо ляпати язиком. Ти і так законтачився клікбейтом.
«Ти для нас стал хуже дяди толи»(с)
Hotab
