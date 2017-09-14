Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Не хочет. Что дальше?
Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация. Даже если всех мужчин мобилизуют включая вас. Чего хочет питун обсуждать бесполезно. Там могут быть претензии стать правителем солнечной системы или уничтожить целый народ.
ЛАД написав:"виїзд до 22 років" - не знаю, насколько сильно это повлияло на выезд. Нигде не встречал цифр. То, что многие воспользовались и выехали, несомненно. Но насколько много? И насколько это уменьшило выезд 18-?
Цифри час від часу є, але не від наших урядовців.
Про це пише The Telegraph. Згідно з інформацією, наданою Прикордонною службою Польщі, від кінця серпня кордон Польщі — основного шляху виїзду — перетнуло 99000 українців віком від 18 до 22 років. Для порівняння, це більше, ніж налічує вся британська армія, особовий склад якої становить близько 70 тисяч осіб. https://tsn.ua/ukrayina/skilky-cholovik ... 45723.html
Станом на 31 жовтня 2025-го в Німеччині перебувало 328 363 українських чоловіків. Серед них: 87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки – тобто ті, хто не підпадає під мобілізацію. 168 тисяч – віком 25–45 років 74 тисячі – 46–60 років. https://www.radiosvoboda.org/a/nimechch ... 50273.html
Насправді виїзд до 23 років. Враховуючи що на 1 рік народження припадало десь 150 тис. хлопців, то оціночно до закону та під час його дії десь до половини відповідних р.н. вже не в Україні. Треба тепер жіночок, напевно, відправляти із заданням привезти найманців, а не тільки вирішувати особисті питання.
The BBC World Service has identified nearly 500 cases where she has provided documents, referred to as invitations, which allow the recipient to enter Russia to join the military. These have been for men - mainly from Syria, Egypt and Yemen - who appear to have sent her their passport details in order to enlist. https://www.bbc.com/news/articles/ce9yv4gmn9lo
katso написав:Короче детали: «Достреливал в упор» Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.
Срана. Цікаво, що місцеві пишуть в загальному те саме, що і мусора. Але з деталями, які виставляють мусорів далеко не в такому вигідному світлі.
Если ты офицер, был офицером уже в 21(или чуть старше) и немного сталкивался с потрохами и шестерёнками системы, то поймёшь, что на задержание какого то 60ти летнего пердуна, пусть с корочкой из АТО, не поедут несколько 40ка летних майоров на НЕбронированном авто без поддержки Корда там или Альфы, что там сегодня у чёрнорубашечников, да тупо бы оперов молодых, которым "грушу тайсона" размочалить как "два_пальца_ап_асфальт", бусик бы набитый с собой бы взяли. А так поехало кодло с дыроколами лоха на бапки крутить да трошки помять, на не свезло малёхо... Надеюсь "синие" с пиками их на берегу Стикса уже ждут...
давно немає такої географічної назви, Штірліц , парашут не заважає, методичкі застарілі?
чого немає? я теж за звичкою вживаю
один знайомий досі вітає з 23м лютого, каже теж за звичкою, він колишній мешканець Харкова(тиждень тому казав, що ледь не плакав коли пам'ятник Леніну з площі прибрали) не розуміє в чому проблема?
Після вступу на територію Німеччини у 1945 році підрозділи Червоної армії вчинили масштабні воєнні злочини проти цивільного населення, які тривали й у перші роки окупації (до 1947-го). Основними видами злодіянь були масові зґвалтування, вбивства, мародерство та примусова праця. Масове сексуальне насильство Це стало одним із найтрагічніших аспектів радянської окупації. Масштаби: За оцінками істориків (зокрема Ентоні Бівора), кількість жертв зґвалтувань серед німецьких жінок становить від 860 000 до 2 000 000 осіб. Географія: Лише у Берліні було зґвалтовано близько 100 000 жінок, причому приблизно 10% із них згодом померли (переважно через самогубства). Характер: Часто це були групові зґвалтування, що супроводжувалися катуваннями та вбивствами. Жертвами ставали жінки різного віку — від підлітків до літніх людей. Масові вбивства та розправи Радянські війська вчиняли акти помсти, часто не розрізняючи військових та цивільних. Масові страти: Наприклад, у місті Тройенбрітцен (квітень-травень 1945) радянські солдати розстріляли близько 1000 мешканців, переважно чоловіків. Відомі інциденти: Різанина в Неммерсдорфі (1944) та Метгетені (1945), де було виявлено численні тіла закатованих цивільних та зґвалтованих жінок. Масові самогубства: Через страх перед звірствами Червоної армії цілі німецькі сім'ї чинили масові самогубства (наприклад, у місті Деммін у 1945 році). Мародерство та "трофеї" Грабунок Німеччини мав як стихійний, так і організований характер. Демонтаж промисловості: Радянська влада організовано вивозила цілі заводи, обладнання та культурні цінності як репарації. Солдатське мародерство: Рядові бійці масово вилучали особисте майно громадян: годинники, велосипеди, одяг та коштовності. Все, що не могли вивезти, часто просто знищували. Примусова праця та депортації Депортація в СРСР: Сотні тисяч цивільних німців та етнічних німців зі Східної Європи були депортовані до Радянського Союзу для примусової праці як "живі репарації". Табори: На території окупованої Німеччини радянська адміністрація використовувала колишні нацистські концтабори (наприклад, Бухенвальд та Заксенгаузен) як "спецтабори" для утримання "ворожих елементів", де тисячі людей гинули від голоду та хвороб. Можу детальніше розповісти про долю конкретних міст під час штурму або надати інформацію про те, як міжнародна спільнота реагувала на ці події в той час.
вата запитує: чому німецька поліція не вела розслідування масових злочинів-тому що вона була підпорядкована Радянській військовій адміністрації (перші місяці командував маршал Жуков, зам. Соколовський) і їй було робити це заборонено
КРАЇНИ БАЛТІЇ (ніякої прибалтики) в Україну (ніякого на Україну)